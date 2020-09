Weitere Behinderung auf Sophienstiftsplatz

Wegen Arbeiten an der Löschwasserleitung kommt es auf dem Sophienstiftsplatz ab 23. September zu einer zusätzlichen Behinderung.

Weimar. Wegen Arbeiten an der Löschwasserleitung kommt es auf dem Sophienstiftsplatz ab dem 23. September zu einer zusätzlichen Behinderung

Wegen Arbeiten an der Löschwasserleitung kommt es auf dem Sophienstiftsplatz ab Mittwoch, 23. September, für eine Woche zu einer zusätzlichen Behinderung. Ab 8 Uhr bis voraussichtlich 30. September,17 Uhr ist nur die stadteinwärts von der Gropiusstraße zum Goetheplatz führende Fahrspur (hier rechts im Bild) für den Verkehr offen. Er wird mithilfe von Baustellenampeln wechselseitig an der Engstelle vorbeigeführt. Die Provisorien werden bereits am Dienstag aufgebaut.