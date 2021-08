Weiterer Todesfall in Weimar

230 Schnelltests wurden am Mittwoch in den Weimarer Schnelltestzentren durchgeführt. Kein Test war positiv auf Sars-CoV-2.

Weimar. Gesundheitsämter melden Neuinfektionen in Stadt und Landkreis.

Einen Todesfall mit Corona und zwei Neuinfektionen meldete die Stadt am Donnerstag. Die Infizierten steckten sich auf Reisen und in der Familie an. Im Weimarer Land kam eine Infektion hinzu. Damit gab es Donnerstag vier Infizierte in der Stadt und drei im Landkreis (Apolda, Bad Berka, Kranichfeld). In stationärer Behandlung befand sich kein Covid-Patient. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner wurde für Weimar mit 4,60 und für das Weimarer Land mit 3,7 ausgewiesen.