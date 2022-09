Weniger ist manchmal mehr

Eberhard Eckart ist katholischer Gemeindereferent in Weimar

Über Kinder und Freizeit, die gar keine ist.

Das neue Schuljahr ist ein paar Wochen alt. Nach den beiden Jahren, die doch erheblich von der Coronapandemie geprägt waren, scheint sich das Leben der Kinder und Jugendlichen wieder zu normalisieren. Dazu bei tragen die vielfältigen Angebote, die außerschulisch wieder aufblühen. Dahinter steckt oft die berechtigte Fürsorge der Eltern, die Talente der Kinder und ihre Kreativität zu fördern. In meinem Umfeld stelle ich aber auch fest, dass manche Kinder von einer gut gemeinten Förderung zur nächsten, von einem Hobby zum nächsten hasten und nirgends heimisch werden.

Einen Termin für erlebnispädagogische, außerschulische Aktionen zu finden ist oft gar nicht so einfach und es schmerzt, wenn Kinder dann an Dingen, die ihnen Freude bereiten aus lauter vielfältiger Förderung nicht mehr teilnehmen können. Ein Wachstum und eine Identifikation mit einer Gruppe, die jeder Mensch als soziales Wesen auch braucht, werden so sehr schwer möglich. Es ist ein Teufelskreis. Gruppenerfahrungen und daraus resultierende Sinn- und Glückserfahrungen werden erschwert oder gar verhindert.

Es gibt wahrscheinlich wenige Themen, über die man so schnell in Streit geraten kann, wie das Thema Erziehung. Manchmal vergisst man dahinter die Kinder, um die es doch eigentlich geht. Ich denke hierbei an eine Spruchkarte auf der stand: „Kinder sind wie Uhren, man muss sie auch mal gehen lassen“. Haben Kinder noch den Freiraum, sich selbst, Freunde und die Natur ohne wohlgemeinte Anweisungen zu erleben und zu erfahren?Wir planen und organisieren unser Leben durch, das ist bei der Komplexität unserer Existenz auch nötig.

Schenken wir uns und unseren Kindern aber auch den Freiraum, den wir und sie brauchen - das ganz zweckfreie Handeln und das Spiel mit den Dingen, die uns begegnen?Einladen möchte ich sie, auf die Kinder zu schauen, zu erkunden, was sie wirklich brauchen und auch zu hinterfragen, ob nicht manche Ziele, die wir ihnen stecken, unserem eigenen Wunschdenken entspringen. Weniger ist manchmal mehr.Von Herzen wünsche ich ihnen einen gesegneten Sonntag und Zeit füreinander!