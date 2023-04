„Wenn du sagen darfst, dass du nichts mehr sagen darfst“: Verein Weimarer Republik wirbt mit Stadtbus und provokantem Slogan

Weimar. Ein provokanter Werbeslogan des Vereins Weimarer Republik regt derzeit eine Debatte im Netz und in Weimar an. Zur Plakatkampagne kommt nun auch ein Stadtbus.

„Demokratie ist, wenn du sagen darfst, dass du nichts mehr sagen darfst.“ Unter anderem mit diesem Slogan macht derzeit der Verein Weimarer Republik in der Innenstadt und der Region Mittelthüringen auf das Haus der Weimarer Republik aufmerksam. Es sei die erste große Werbekampagne dieser Art seit der Eröffnung des Altbaus im Jahr 2019, sagt Geschäftsführer Stephan Zänker. Auch ein Stadtbus spielt dabei eine Rolle. „Denn der Bus ist auch ein Bild für Demokratie.“ Am Donnerstag wurde das Gefährt offiziell in den Dienst gestellt.

„Demokratie ist wie der Bus: Nimmt alle mit“, steht auf dem am Dienstag durch die SD Verkehrs-Medien-Thüringen beklebten Verkehrsmittel der Weimarer Stadtwirtschaft. „Der Bus ist also nicht nur Werbung, er zeigt auch, wie Demokratie den Alltag prägt. Er ist offen für alle, so lange sie sich an bestimmte Grundregeln halten“, komplettiert Stephan Zänker die Metapher.

Slogan sorgt für Kommentare im Netz

Überlegt wurde im Verein lange, wie das Thema Weimarer Republik am besten kommuniziert werden könne, so der Geschäftsführer weiter. „Wir wollen die Geschichte nutzbar machen, eine Brücke in die Gegenwart bauen.“ So kam die Bus-Idee ins Rollen.

Der Stadtbus solle, so erläutert es der Geschäftsführer der Weimarer Stadtwirtschaft, Bernd Wagner, hauptsächlich auf den stark befahrenen Linien 1,6 und 7 zum Einsatz kommen. Das hänge schlicht damit zusammen, dass es einer der größten Busse sei. Für die kommenden drei Jahre wäre der Bus mit dem Aufdruck hauptsächlich in Weimars Innenstadtverkehr unterwegs.

Der Werbeslogan des Weimarer Republik e.V. sorgt seit einigen Tagen auf Facebook für Diskussionen. Foto: Marvin Reinhart / Screenshot aus Facebook

In den sozialen Netzwerken wird seit Tagen über den bewusst provokant formulierten Demokratie-ist-Slogan auf einem Plakat über der Schillerstraße debattiert. Die teils weitläufig interpretierbaren Werbemotive sind indes nicht nur in der Weimarer Innenstadt zu finden, sondern auch auf den Bahnhöfen in Jena und Gotha, auf dem ICE-Knotenpunkt Erfurt, in Thüringer Parkhäusern und Tourist-Informationen sowie auf verschiedenen mobilen Großwänden in der Region Mittelthüringen, teilt der Verein mit. Und sollen nicht nur werben, sondern eben zur Diskussion anregen, sagt Stephan Zänker.

„Demokratie ist nicht dafür da, es allen recht zu machen. Sie funktioniert nur, wenn es Debatten gibt“, erläutert der Geschäftsführer, wie es zu dem Slogan kam. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nicht vorstellbar. „Das bedeutet aber nicht, dass mir niemand widersprechen darf“, gibt Stephan Zänker auch mit Blick auf Vertreterinnen und Vertreter aus dem Milieu der sogenannten Montagsspaziergänger zu bedenken, die im Netz mitdiskutieren und sich als Opfer der ,Cancel-Culture’ wähnen.

„Viele verwechseln Meinungsfreiheit mit Meinungshoheit. Und dann glauben sie, sie lebten in einer Diktatur obwohl sie einfach nur legitimen Widerspruch erhalten“, kommentiert darauf ein User. Auch der Verein habe schon viel Rückmeldung bekommen. Meist positive aber auch kritische. „Das zeigt, dass die Kampagne nicht verpufft im Einerlei der Werbeplakate, sondern zur Debatte animiert“, so Zänker.