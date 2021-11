Wertvolle Eingangstür am Weimarer Goetheplatz

Weimar. Der Leiter des Stadtmuseums schreibt deren Entwurf jetzt Henry van de Velde zu.

Seit Jahr und Tag war sie da – nahezu unbeachtet: die Tür zwischen dem Goetheplatz 9b und dem Hof vor der Kunsthalle. Jetzt entpuppt sie sich als besonderes bauhistorisches Zeugnis.

Im März 1903 wurde das Großherzogliche Museum für Kunst und Kunstgewerbe am Weimarer Karlsplatz (heute Goetheplatz) mit einer Ausstellung von Max Klinger unter dem Direktorat von Harry Graf Kessler feierlich wiedereröffnet. Das Museum war in Staatsbesitz überführt und umgebaut worden.

Für die Umgestaltungen in der Ausstellungshalle, unter anderem am Oberlicht und der Stoffbespannung an den Wänden, zeichnete der seit 1902 in Weimar lebende belgische Architekt Henry van de Velde (1863–1957) verantwortlich. Von der Innenarchitektur ist in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ nach den Umbaumaßnahmen der 1930er-Jahre leider nichts erhalten.

Der mittige Eingang zur Halle wurde erst 1902/3 geschaffen. Durch dessen alleinige Nutzung wurde über die Jahre der einstige Haupteingang mit angeschlossenem Oberlichtsaal vergessen. Im Zuge einer bauhistorischen Untersuchung durch das Büro Sum Monumentum, Schönau (Hörsel), wurde nun an Bauakten nachgewiesen, dass 1903 auch dieser Haupteingang neue Türen mit Glaseinsätzen erhielt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht die erhaltene Eingangstür auf einen Entwurf Henry van de Veldes zurück. So vermutet es Alf Rößner, Direktor des Stadtmuseums Weimar. Die von van de Velde umgestaltete Halle war einst nur über den heutigen Goetheplatz 9b zu erreichen. Es sei schwer vorstellbar, dass der berühmte Architekt diese wichtige gestalterische Aufgabe einem Kollegen überlassen hat.

Historische Eingangstür zur Kunsthalle Harry Graf Kessler. Foto: Maik Schuck

Die schlicht-elegante Stilistik der Türblätter mit sparsam verzierten Füllungen, mit halbrundem Oberlicht verweise jedenfalls auf den berühmten Architekten. Zudem habe Van de Veldes Interesse auch später noch dem „Karlsplatzmuseum“ gegolten. So entwarf er 1903/04 detaillierte Pläne für eine Erweiterung, die nie umgesetzt wurde.