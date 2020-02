Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtige Lektion für den Weg zur Schule in Blankenhain

Nicht zum ersten Mal war Kirsten Hoffmann in der Lindenstadt am Werk: Die Liebstedterin ist bei der Polizei-Inspektion Weimar für Prävention und Verkehrserziehung verantwortlich und dafür unermüdlich in der Region unterwegs. Vor wenigen Tagen besuchte sie einmal mehr den Blankenhainer Kindergarten „Waldgeister am Steintisch“, um vor allem die künftigen Abc-Schützen darauf vorzubereiten, wie sie ihren Schulweg sicher meistern. Die Ausgangslage ist klar: Kinder sind neben alten Menschen die schwächsten Verkehrsteilnehmer und können noch nicht richtig einschätzen, wie schnell ein Fahrzeug auf sie zukommt. Deshalb ist es besonders wichtig, ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr beizubringen.

In den ersten Tagen legte die Polizeibeamtin mit den rund 20 Knirpsen die theoretischen Grundlagen. Sie weiß inzwischen genau, wie sie den spielerischen Draht zu den Kindern findet. So war das Lernen von wichtigen Verkehrszeichen und Regeln mit der richtigen Portion Ernst ein Klacks. Um herauszufinden, ob das auch in der Praxis funktioniert, ging es an zwei Tagen in kleineren Gruppen nach draußen. Auf dem Weg zur Straßenüberquerung hieß es gleich „Augen offenhalten“, denn Hoffmann wollte sehen, welche der gelernten Verkehrszeichen die Wackelzähne entdecken.

An der Fußgängerampel in der Oberen Karlstraße angekommen, mussten sie zunächst einzeln, danach in kleinen Gruppen die Straße überqueren. Dabei hatten einige durchaus weiche Knie, aber Unsicherheiten konnten sofort geklärt werden. Mit Spaß, aber nicht ohne den nötigen Ernst endete so die Verkehrsausbildung für die Großen der Kleinen.