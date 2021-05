Widerspruch auf Weimars Theaterplatz

Weimar. Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar erinnert an die Bücherverbrennung

Mit Texten, Gedichten und Musik haben das BgR und Fridays for Future Weimar am Montag auf dem Theaterplatz an den Tag der Befreiung und an den Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 erinnert.

Die Schauspielerinnen Anna Fülle, Anna Windmüller und Markus Seidensticker lasen Texte und Gedichte gegen Krieg und Faschismus von Kästner, Brecht, Tucholsky und anderen, die der Bücherverbrennung zum Opfer fielen. Die Gruppe Rhythm of Resistance begleitete die Kundgebung mit Trommelrhythmen. Gleichzeitig protestierten die Veranstalter gegen den Auftritt der AfD an diesem historischen Datum.