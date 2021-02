Wildkamera führt Weimarer Polizei auf die Spur von Einbrechern

Das Herbst-Winter-Halbjahr ist die hohe Zeit für Einbrecher in Kleingärten und Gartenlauben. Mehrere solcher Refugien fielen schon an einem Wochenende im Oktober 2020 Langfingern zum Opfer: am Sperlingsberg, in der Ortslage Tannroda.

Wer da auf Beutezug gegangen ist, war zunächst unklar. Dann aber wurden auf einer Wildkamera Aufnahmen entdeckt, die preisgaben, dass es sich um zwei noch unbekannte Männer handelte. Sie waren am Sperlingsberg auf Beutezug gegangen und hatten diverse Gegenstände aus der Gartenanlage „Blaue Tanne“ entwendet.

Die Aufnahmen von der Wildkamera wurden als Beweisvideo gesichert, weil es die Männer während der Tatausführung zeigte. Dennoch dauert es erfahrungsgemäß eine Weile, bis solche Aufnahmen für die Nutzung bei weiteren Ermittlungsschritten freigegeben werden. Inzwischen aber wurden dadurch die mutmaßlichen Täter identifiziert und sogar ein Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft erwirkt.

Beamte der Polizei-Inspektion waren inzwischen zum „Stubendurchgang“ bei den polizeilich bekannten Verdächtigen aus Weimar, teilte die Weimarer Inspektion am Donnerstag mit. Dabei seien nicht nur Beweismittel und Beutegut zum Fall Sperlingsberg sichergestellt worden. Die Beamten hätten bei den Verdächtigen auch Gegenstände aufgefunden, die vermuten lassen, dass diese „ebenfalls aus vorangegangenen Diebstahlshandlungen stammen“.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern des mutmaßlichen Beutegutes. Interessant für sie ist: Kennt jemand die abgebildeten Gegenstände? Wurde jemand selbst zum Opfer eines Diebstahls und erkennt einen der Gegenstände als sein Eigentum wieder? – Wer Hinweise dazu hat, der wurde gebeten, sich an die Polizeistation Bad Berka zu wenden. Sie ist unter Telefon 036458 583-0 oder unter über die E-Mail-Adresse PS.Bad-Berka@polizei.thueringen.de zu erreichen.