Willkommene Spende für Kinder- und Jugendschutzdienst

Große Freude lösten im Dorint Hotel am Weimarer Beethovenplatz wieder die großzügigen Spenden beim Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru aus. Zum bereits zwölften Mal gingen die Spenden des Neujahrsempfangs von Lions Club Weimar Classic und Dorint Hotel in Höhe von 2800 Euro an den Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru, hieß er bei der Übergabe am Freitag.

„Jedes Mal, wenn wir hier zum Neujahrsempfang zusammenkommen, erhalte ich die Bestätigung, dass wir die Aktion fortsetzen müssen“, unterstreicht Hoteldirektor Stefan Seiler.. Hinzu kam eine großzügige Spende des Hotels selbst in Höhe von 2000 Euro. „Wir haben uns entschieden, dauerhaft eine Institution offiziell zu fördern“, begründete Stefan Seiler die Kontinuität.

Elke Lieback, Geschäftsführerin des Landesverbandes pro familia, und Annette Görg, Leiterin der Beratungsstelle in Weimar, bestätigten, wie dringend das Geld gebraucht werde. Es sei nach wie vor mit Abstand die größte Einzelspende, welche der Kinder- und Jugendschutzdienst erhalte. Angesichts gewachsener Aufgaben und Nachfragen ist die Spende hoch willkommen.

Elke Lieback sprach die zunehmende Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch die neuen Medien an. „Kinder haben ein Anrecht auf Schutz und Beratung“, sagt Elke Lieback. Der Kinder- und Jugendschutzdienst kläre über die Gefahren, aber auch über die Rechte der Kinder und Jugendlichen auf.

Auf aktuellen Stand gebracht werden solle deshalb mit dem Geld die Homepage des Kinder- und Jugendschutzdienstes, der seit Januar auch die Beratung von Erwachsenen ins Programm genommen hat. Mütter oder Väter, die selbst Opfer von Missbrauch geworden seien , könnten sich Hilfe holen, um ihre Traumatisierung nicht an die nachfolgenden Generationen weiter zu geben. Falls noch Geld übrig bleiben sollte, möchten die Mitarbeiterinnen für das Büro neue Möbel anschaffen, da die alten im 27. Jahr verschlissen seien.

www.kinderschutzdienst-weimar.de; Telefon 03643 / 850 700