Die Zeit der Lümmelbänke im öffentlichen Raum in Weimar ist am Donnerstag – wiederum auf Zeit – zu Ende gegangen: HP Grossmann, Benedikt Braun und Stephan von Tresckow haben sie ins Winterquartier im alten Gaswerk gebracht. Dort werden die Bänke eingelagert und zugleich gewartet.

Die urigen Lümmelbänke waren von Kindern mit dem Studio Mosaik für öffentliche Plätze gebaut und seit September am Bauhaus-Museum sowie in West am Bürgerzentrum, im Wohngebietspark und auf dem Raketenspielplatz an der Moskauer Straße aufgestellt worden. Alle Möbelstücke, in denen sich eher leger liegen als sitzen lässt, blieben von Vandalen verschont.