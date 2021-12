Wintersemester der Weimarer Kinderuni endet mit Online-Vortrag

Weimar. Nabu-Experte berichtet dem neugierigen Nachwuchs Wissenswertes über die einst in Thüringen ausgestorbenen Tiere.

Die vierte und damit letzte Vorlesung der Kinderuni in diesem Wintersemester findet an diesem Mittwoch, 8. Dezember, ab 16 Uhr nicht wie geplant in der Schwungfabrik, sondern online statt. Silvester Tamás vom Nabu Thüringen spricht bei der ausgebuchten Veranstaltung über das Thema „Luchse in die Mitte bitte“. Er beleuchtet, warum sie einst in Thüringen ausgestorben sind und unter anderem, welche Gefahren heute hier auf sie lauern.