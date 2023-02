Winterwerkschau startet diesen Freitag in Weimar

Eröffnung der Winterwerkschau an der Bauhaus Universität Weimar in Kooperation mit der Hochschule für Musik Franz Liszt im vergangen Jahr.

Weimar. Studienprojekte werden auf dem Campus der Bauhaus-Universität in Weimar präsentiert.

Zum sechsten Mal findet von Freitag bis Sonntag eine studentisch organisierte Winterwerkschau an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar statt. Die Studierenden sind eingeladen, ihre Studienprojekte und Arbeiten mit verschiedensten Formaten an drei Tagen zu präsentieren.

Ergänzt wird die Semesterschau durch Informationsangebote zum Studium an der Fakultät Kunst und Gestaltung, heißt es von der Uni. Im Gegensatz zur universitätsweiten Jahresschau „summaery“ wird die Winterwerkschau von den Studierenden der künstlerischen und gestalterischen Studiengänge selbstständig organisiert und zeigt vorwiegend Arbeiten, die an der Fakultät Kunst und Gestaltung entstanden sind. Die Teilnahme ist freiwillig und soll vor allen Dingen auch Einblicke in die Prozesshaftigkeit eines Semesterprojektes geben, heißt es weiter. Präsentiert werden demnach nicht ausschließlich fertiggestellte Arbeiten, sondern auch solche, die noch nicht ihren finalen Abgabestand erreicht haben.

Die dreitägige Werkschau mit Ausstellungen, Präsentationen und Einzelveranstaltungen sei eine gute Gelegenheit für Studieninteressierte und Eltern, sich einen detaillierten Einblick in die Studiengänge Freie Kunst, Lehramt an Gymnasien Kunst, Medienkunst/Mediengestaltung, Produktdesign und Visuelle Kommunikation zu verschaffen. Ergänzend bieten Lehrende Mappen- und Portfolioberatungen an, die ohne vorherige Anmeldung am Samstag, 4. Februar, 10 bis 16 Uhr, in Anspruch genommen werden können.

Winterwerkschau: Campus der Bauhaus-Universität, Freitag, 15 bis 20 Uhr, Samstag, 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 14 bis 18 Uhr