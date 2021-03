Wochenend-Effekt bei Infektionen in Weimar

Sechs Neuinfektionen in Weimar und keine im Weimarer Land, das meldeten Montagmittag die Gesundheitsämter. In der Stadt wurde das Coronavirus dreimal in der Familie und zweimal im Arbeitsumfeld weitergegeben. Es gab neue Fälle an der Fürnbergschule und im Kindergarten Sonnenhügel.

Insgesamt waren in Weimar 82 (+4) und im Weimarer Land 232 Menschen infiziert. Stationär behandelt wurden zwei Patienten aus der Stadt und 21 (+2) aus dem Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.00 Einwohner lag bei 65,92 in Weimar (Vortag 62,86) und 114,4 (Vortag 127,8) im Kreis.