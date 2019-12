Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin im Weimarer Land

Fest an der Einheitslinde

Der lebendige Adventskalender des Heimatvereins Hohlstedt hält auch in diesem Jahr ein Türchen bereit, hinter dem alle drei Ortsteile der Gemeinde Großschwabhausen gemeinsam feiern können. An der Einheitslinde am Hohlstedter Weg wollen sich Großschwabhäuser, Hohlstedter und Kötschauer am Montag, 16. Dezember, um 18 Uhr treffen. Dort wird ein Lagerfeuer angezündet und Glühwein ausgeschenkt.

Adventskonzert in Stedten

Alle Jahre wieder ist es für den Gemischten Chor aus Berlstedt eine vorweihnachtliche Tradition, ein festliches Konzert im Ortsteil Stedten zu geben. Am Sonntag, 15. Dezember, ist der Chor um 14 Uhr einmal mehr in Stedtens Kirche St. Kilian zu hören. Im Anschluss an das Konzert wartet eine gesellige Glühwein-Runde.

Geschichten im Pfarrwitwenstift

Mit einem gemütlichen vorweihnachtlichen Abend bei heißen Getränken und Gebäck will sich der Förderkreis „Krebs, Fasch und Kirche“ Buttelstedt am Montag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, im Pfarrwitwenstift am Markt bei allen Besuchern der diesjährigen Veranstaltungen bedanken. Ab 19 Uhr lesen Mitglieder des Förderkreises Geschichten zum Weihnachtsfest. Wer mitlauschen möchte, ist gern gesehen.

Verband ändert Gebühren

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung, in dem auch die Mitgliedsorte der VG Kranichfeld organisiert sind, hat für Montag, 16. Dezember, um 17 Uhr zur öffentlichen Verbandsversammlung eingeladen. Im Sitzungssaal der Kläranlage in Ichtershausen sollen unter anderem der Wirtschaftsplan und der Haushalt des Verbandes für 2020 beschlossen werden. Auch eine Änderung der Entwässerungsgebühren steht bevor.

Malen bei Baumbach

Unter den Künsten hat nicht nur die Musik ein Dach im Kranichfelder Baumbachhaus gefunden. Am Montag, 16. Dezember, lädt dort wieder das offene Atelier ein. Der Malkurs für Erwachsene unter Leitung von Alexandra Renft beginnt um 18.30 Uhr.

Chöre in der Klinik

Ein Weihnachtskonzert erleben am Dienstag, 17. Dezember, Patienten und Gäste der Bad Berkaer Ilmtal-Klinik am Turmweg. Im Saal E18 singen ab 19 Uhr der Männergesangverein Bad Berka und der Taubacher Frauenchor.