Besinnliche Momente können Weimarer am Wochenende in der ganzen Stadt genießen.

Es weihnachtet in Weimar. Auch das zweite Adventswochenende hat in der Stadt viel Festliches zu bieten.

Wohin in Weimar

OB liest in der Märchenhütte

Weimars Oberbürgermeister erzählt Märchen – und das ganz offiziell vor eingeweihtem Publikum. Peter Kleine liest am Sonntag, 8. Dezember, um 17.45 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt die Guten-Abend-Geschichte in der Märchenhütte. Ursprünglich war am Sonntag Schauspielerin Regine Heintze als Vorleserin eingeplant. Sie ist nun am Dienstag, 10. Dezember, zu erleben.

Doppel-Programm in Legefeld

Die Pfarrscheune in Legefeld öffnet sich am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr zum Adventsnachmittag für Familien. Im Gemeindezentrum erklingen Lieder, Geschichten, Sterne werden gebastelt, Plätzchen geknabbert und Kaffee und Kakao getrunken. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr geben Tenor Bernd Schneider und Martin Högner am Flügel ein klassisches Weihnachtskonzert im Legefelder Ramada-Hotel.



Märchenoper bei Seebach

Mit der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“ ist das DNT am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr unterwegs ins Seebach-Forum an der Tiefurter Allee. In kleiner Besetzung mit drei Sängerinnen und einem Pianisten bietet das Theater dort eine mobile Variante für Menschen, für die der Weg ins Theater zu beschwerlich ist.

Kuratorin führt durch Schau

Weimars Stadtmuseum bietet am Sonntag, 8. Dezember, die nächste öffentliche Kuratorenführung in der Sonderausstellung „Mathilde von Freytag-Loringhoven (1860-1941). Malerin – Tierpsychologin – Kritikerin des Bauhauses“ mit Antje Neumann-Golle an. Beginn ist um 14 Uhr.

Kleiner Maulwurf in Tiefurt

Als Puppenspiel mit Musik von Antonio Vivaldi hält am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr der kleine Maulwurf Einzug in den Kaminraum der Tiefurter Mühle. Das Kindertheaterstück des „Theatrium Steinau“, das ohne Worte auskommt, ist für Zuschauer ab drei Jahre geeignet. Die Tageskasse ist ab 15.30 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8, Kinder 5, Familien 20 Euro Eintritt.

Chorkonzert zum Advent

Der Madrigalchor Weimar singt am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Herderkirche und am 15. Dezember um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar. Unter Leitung von Annett Fischer erklingt Chormusik verschiedener Epochen, dazu gibt es internationale Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei.

Musik im Kerzenschein

Ein Adventskonzert im Kerzenschein erklingt am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Stephanuskirche Schöndorf. Es singen der Schöndorfer und der Großobringer Kirchenchor unter Leitung von Friederike Bücherl und Erik Sänger. Beide sind Studenten der Liszt-Hochschule. Ergänzt wird das Programm durch solistische Beiträge.

Impro-Weihnachtsshow

Fans von Impro-Theater kommen auch im Advent auf ihre Kosten. „Öde und Schriller“ haben für Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr ins „Projekt Eins“ in der Schützengasse eingeladen. Das Publikum erlebt unter anderem ein Tannenbaum-Ballett, eine frivole Christkind-Oper und einen grotesken Krimi auf dem Weihnachtsmarkt – musikalisch untermalt vom Stummfilm-Pianisten Richard Siedhoff. Karten gibt es an der Abendkasse.

Zeitreise in Steinzeit

Zum Thema „Auf den Spuren der Menschen der Steinzeit“ bietet das Museum für Ur- und Frühgeschichte am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr eine Familienführung mit Museumspädagogin Karin Sietz an. Die Familienkarte kostet 6 Euro.

Kerzenlicht soll erinnern

Am zweiten Sonntag im Dezember wird weltweit der „Candle Lighting Day“ begangen. An diesem Tag wird an verstorbene Kinder erinnert und ihrer gedacht. Aus diesem Anlass findet für alle trauernden Eltern und Familien am 8. Dezember um 10 Uhr in der Kapelle des Weimarer Klinikums ein Gedenkgottesdienst statt.