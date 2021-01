Wort zum Sonntag

Kurz nach seiner Abwahl führte Donald Trump seine erste Begnadigung durch. Es ist üblich, dass der scheidende Präsident Menschen begnadigt. Ganz in Trump-Manier hat er die Begnadigung von Michael Flynn, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, via Twitter angekündigt. Flynn selbst kündigte es ebenfalls per Twitter zuerst an, mit Verweis auf das Jeremiabuch, eine Stelle, an der es um die Gnade Gottes geht. Als sei es Gott, der da begnadigt und nicht der scheidende US-Präsident. Ebenfalls typisch für Trump: Mit Michael Flynn begnadigte er jemanden, der tief verwickelt war in den Russland-Skandal und der genau dafür verurteilt worden war.

Doch ich will hier nicht noch mehr zu Donald Trump schreiben. Spätestens letzte Woche hat hoffentlich auch die Mehrheit der Unbelehrbaren durch die Bilder vom Kapitol erkannt, was für ein gefährlicher Mensch jahrelang Präsident der Vereinigten Staaten war. Es ist die Überschrift in der Wochenzeitung „Die Zeit“ zu diesem Thema, die mir im November gleich ins Auge fiel: „Gnade aus Eigennutz“. Die Formulierung an sich ist scheinbar unsinnig. Gnade ist mit oder aus Eigennutz schlicht nicht möglich. Gnade ist eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes.

Gnade lässt sich nicht aushandeln oder verdienen

Der Grundgedanke der Gnade ist die Bedingungslosigkeit, sie lässt sich nicht aushandeln oder verdienen. Von dieser Gnade, so sagt es der Wochenspruch, gibt es in Fülle. Gott schenkt sie reichlich. Ich kann darauf vertrauen, dass mir die vielen kleinen und großen Vergehen vergeben sind, die ich im Laufe meines Lebens begehe, zumindest von Gott. Aus Liebe, nicht aus Eigennutz. Ob mir alle Menschen verzeihen werden, die ich bewusst oder unbewusst verletzt habe, das steht auf einem anderen Blatt.

Ein Mensch kann nicht in dieser Fülle uneigennützig vergeben. Erstaunlich nah dran an dieser uneigennützigen Gnade waren vielleicht Menschen wie Corri ten Boom, die, obwohl ihre Schwester das KZ Ravensbrück nicht überlebte, nach Kriegsende Nazis die Hand gereicht hatte, um ihre Vergebung zum Ausdruck zu bringen. Solche Taten reichen für mich nah an meine Vorstellung von göttlicher Gnade heran. Corri ten Boom selbst war zeitlebens von dieser Überzeugung getragen, dass Gott seine Gnade in Fülle austeilt.

Als Donald Trump seinen ehemaligen nationalen Sicherheitsberater begnadigte, tat er dies höchstwahrscheinlich nicht aus barmherziger Liebe, sondern aus strategischen Gründen. Denn: Gnade aus Eigennutz? Das ist tatsächlich Trump-typischer Unsinn.