Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Respekt

Erklärung der Vielen am Goethe-Schiller-Denkmal zur Woche der Demokratie im Jahr 2019 am DNT Weimar (Archivbild).

Weimar. Kulturschaffende beziehen auch in Weimar deutlich Position für eine weltoffene, vielfältige und solidarische Gesellschaft.

Im Rahmen der Kampagne „Erklärung der Vielen“ des Berliner Vereins „Die Vielen“ finden am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Mai, bundesweit wieder Aktionen der regionalen Initiativen statt. Auch in Weimar wird die Botschaft „Wir sind viele, jede und jeder einzelne von uns“ an diesem Wochenende durch Unterzeichnende der Thüringer Erklärung gemeinsam mit rund 50 weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Stadt sichtbar gemacht. Sie reagieren damit auf Vorfälle der vergangenen Wochen, die einen rechtsradikalen und rassistischen Hintergrund vermuten lassen, wie der Angriff auf das Café Spunk oder die Farbattacken auf mehrere Stolpersteine im Stadtgebiet.

„Die zunehmende Pluralisierung unserer Gesellschaft führt auch in Weimar dazu, dass Toleranz und Respekt verschiedenen Meinungen und Haltungen gegenüber abnehmen“, merkt DNT-Generalintendant Hasko Weber dazu an. „Gerade in den alltäglichen Begegnungen und Verhaltensmustern sollten wir uns Übergriffigkeiten und gezielten Angriffen auf Personen und Einrichtungen, besonders aus Richtung eines rechtsorientierten Denkens, sehr deutlich entgegenstellen.“ Die Thüringer Erklärung der Vielen wurde bisher von insgesamt 89 Kulturschaffenden unterzeichnet.