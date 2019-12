"Rock Legenden" mit Silly in der Weimarhalle.

Zeitreise mit Kultband

Zu einer großen Silly-Zeitreise wird am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in die Weimarhalle eingeladen. Neben den unverzichtbaren, bekannten und beliebten Titeln aller Alben, werden es auch ein paar Songs auf die Bühne schaffen, die entweder lange nicht oder noch nie gespielt worden sind. Jeder Abend wird so zu einem einmaligen Moment, einer Zeitreise zurück quer durch die musikalische Schatzkiste der Band. Und es gibt noch eine weitere Überraschung und gleichzeitig auch Premiere: bei allen zehn Konzerten ihrer Tour werden Jäcki, Uwe, und Ritchie gesanglich von Julia Neigel und Anna R (Gleis 8, Rosenstolz) auf der Bühne komplettiert.