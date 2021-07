Zeitreisen für Kinder und Familien in Weimar

Weimar. Sommerferien-Angebote für kleine Archäologen im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens.

Mit einer Führung und einem Workshop zum Thema „Vom Baum zum Werkzeug“ nimmt das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringen am Mittwoch, 28. Juli, sein Ferienprogramm auf. Lohengrin Baunack leitet ab 13 Uhr das Angebot für Kinder ab acht Jahren, die selbst ein kleines Werkzeug bauen.

Am 4. August um 13 und 15 Uhr folgt mit Karin Sietz die Familienführung „Zeitreise in die Jungsteinzeit“. „Mit dem Spaten in die Vergangenheit“ geht es am 11. August um 13 und 15 Uhr mit Manuela Tiersch auf eine Entdeckungsreise zu den frühesten Menschen in Thüringen. Sie bietet zudem am 18. August ab 10 und 13 Uhr eine Kurzführung durchs Museums samt Filz-Workshop an.

Mit Speerschleuder und Bogen können sich Kinder ab acht Jahre am 25. August ab 10 und 13 Uhr beim Abenteuerworkshop mit Christian Kögler ausprobieren. Das Angebot läuft bei gutem Wetter auf dem Freigelände in Ehringsdorf.

Abgeschlossen wird das Ferienprogramm am 1. September ab 13 und 15 Uhr mit einer Kurzführung samt Workshop, bei denen es mit Manuela Tiersch um Luxuswaren der Römer geht.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter 0361/57 3223 330 oder museum@tlda.thueringen.de erforderlich.

Näheres und Preise: www.alt-thueringen.de