Zu schnell auf regennasser A4 unterwegs – Autofahrer gerät ins Schleudern

Bei einem Unfall auf der A4 am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der Mann in einem VW zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda auf der mittleren Spur in Richtung Dresden unterwegs.

Weil das Auto auf der regennassen Fahrbahn zu schnell fuhr, geriet es ins Schleudern und prallte links gegen die Leitplanke. Das Auto kollidierte anschließend mit einem rechts fahrenden Sattelzug.

Der Fahrer im VW wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Weimar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Zwischenzeitlich war die Richtungsfahrbahn wegen des Unfalls voll gesperrt. Gegen 16 Uhr waren die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen.

