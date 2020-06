Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Jubiläum in neuem, experimentellen Format

Die gute Nachricht vorweg: Die Jubiläumsausgabe des Yiddish Summer Weimar (YSW) findet statt. Das Festival stellt längst eine Institution im Weimarer Kulturbetrieb dar und bietet Raum für ganzheitliche Forschung, Vermittlung, Schaffung und Präsentation von traditioneller und kontemporärer jiddischer Kultur in einem interkulturellen Kontext. Vom 31. Juli bis zum 23. August sind Workshops und Konzerte rund um die jiddische Sprache und Kultur in Weimar, Erfurt und Eisenach geplant. Doch der 20. Yiddish Summer Weimar wird sich in einem kleinerem Rahmen bewegen als in den vergangenen Jahren. Die veranstaltende Other Music Academy Weimar spricht von „einem neuen, experimentellen und der Lage entsprechendem Format“. Alle Veranstaltungen werden im Freien und in kleinen Gruppen und unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden.

„Gerade die Corona-Pandemie zeigt uns deutlicher als je zuvor, wie wichtig die körperliche, soziale Dimension für unser Dasein ist. Deshalb findet der diesjährige YSW nicht in erster Linie online statt, sondern vor Ort”, erklärt der künstlerische Leiter des Festivals, Alan Bern. „Nach vielen Gesprächen innerhalb des Teams und in Absprache mit Vertretern aus Politik und Verwaltung haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Selbstverständlich werden wir angemessene Social Distancing-Maßnahmen einhalten, um das soziale und kulturelle Miteinander zu ermöglichen.”

„Wir sind noch in der Abstimmung, wo etwas stattfindet“, erklärte Dirk Hornschuch, Sprecher des Yiddish Summer Weimar. Der Garten der Other Music Academy an der Ernst-Kohl-Straße 23 ist als Veranstaltungsort bereits erprobt. Weitere Workshops und Konzerte werden in der Stadt verteilt stattfinden. Wo genau, das werde derzeit noch festgelegt. Es wird Sprachkurse und Instrumentalworkshops geben. Unterrichtet werde in vielen kleinen Gruppen. „Wir planen derzeit eine Anzahl etwa 5-tägiger Workshops in Weimar und viele Open-Air Konzerte in Weimar, Erfurt und Eisenach“, informiert Alan Bern. Das bedeute aber auch, dass „wir, wenn das Wetter nicht mitspielt, spontan und kreativ reagieren müssen“. Deswegen werden alle Informationen zu den Veranstaltungen digital kommuniziert werden, – über den Newsletter, Facebook oder andere Newsgroups. Komplett ausfallen müssen dagegen sämtliche Tanzkurse, informiert Dirk Hornschuch. Ob in der Stadt die beliebten Jam Sessions gegeben werden können, sei offen. Erstmals werden Lehrende wie Lernende nicht in großer Zahl aus aller Welt anreisen. „Wir wollen relativ regional bleiben“, sagt Dirk Hornschuch. Die Veranstalter werden nicht nur vorsichtig sein, sondern noch vorsichtiger als es die geltenden Hygienemaßnahmen verlangen.

Was 1999 seinen Anfang in einer Einladung der Band Brave Old World zu einem Musikworkshop der Europäischen Sommerakademie fand, entwickelte sich ein Jahr später zu den Klezmerwochen Weimar, die 2006 in Yiddish Summer Weimar umbenannt wurden. Mittlerweile ist der YSW ein fester Bestandteil nicht nur des Weimarer, sondern auch des jiddischen Kulturlebens auf dem gesamten Globus. Einen Yiddish Summer aber, der sich ausschließlich unter freiem Himmel abspielt, hat es in der 20-jährigen Tradition des Festivals noch nicht gegeben. Es wird eine Premiere, auf die alle gespannt sein dürfen.

https://yiddishsummer.eu/de/