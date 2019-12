Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Cafés spenden für Hospiz

Eine Spende in Höhe von 700 Euro konnte der Geschäftsführer und Pflegedienstleiter des Palliatus Hospiz, Frank Witten, vor der Einrichtung auf dem Gelände am Schießhaus entgegen. Möglich machten das Gäste des „EuroCafe“ in der Karl-Liebknecht-Straße sowie die Geschäftsführung des „Café Frauentor“ in der Schillerstraße.

Bereits zum dritten Mal hatten sie das gesamte Jahr über Geld gesammelt, um in der weihnachtlichen Zeit ein wenig Hilfe und Freude zu spenden. So wurden zum Zwiebelmarkt Einnahmen der öffentlichen Toiletten am Kasseturm vom Betreiber Enrico Fischer gespendet und Sandra Hübner vom „EuroCafé“ übergeben.

Neben dem jährlich wechselndem Empfänger – in diesem Jahr das Hospiz – sind das Kinderheim in Buchfahrt und ein Kindergarten in Schöndorf stets bei der Spendenaktion gesetzt.