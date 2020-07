Zwei neue Corona-Infektionsfälle in Weimar

Neue Corona-Infektionen sind am Samstag in Weimar bekannt geworden. Zwei Personen wurden positiv auf das Virus getestet, hieß es von Seiten der Stadtverwaltung. Die beiden jungen Leute hatten sich Anfang der Woche auf privaten Feiern, unter anderem in einer Bar, angesteckt. Bisher konnten laut Rathaus alle unmittelbaren Kontaktpersonen ermittelt werden. Insgesamt befinden sich derzeit 55 Menschen in Weimar in Quarantäne.

Bis zum Bekanntwerden der neuen Infektionen galt die Stadt inzwischen frei von nachweislichen Covid-19-Erkrankungen. Oberbürgermeister Peter Kleine mahnt das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln an: „Niemand sollte die bisher erreichten Erfolge der Pandemie-Bekämpfung durch leichtfertiges Verhalten aufs Spiel setzen. Ich erwarte von allen Menschen in der Stadt – egal ob im öffentlichen oder im privaten Bereich – ein verantwortungsbewusstes Handeln, damit keine Hotspots entstehen. Ich bitte alle Gastronomen darauf zu achten, nur Personen ohne Erkältungssymptome als Gast Einlass zu gewähren. Nur so können wir erneute massive Einschränkungen vermeiden.“