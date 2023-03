Zweitägiger Warnstreik der Weimarer Müllwerker

Diese Aufnahme entstand am 21. Februar beim Warnstreik auf dem Fischmarkt in Erfurt, an der auch Weimarer Müllwerker teilgenommen hatten.

Weimar. Frage nach den konkreten Auswirkungen konnte die Stadt am Dienstag bis zum späten Nachmittag nicht beantworten.

Nach dem eintägigen Ausstand am 21. Februar dieses Jahres lässt ein Teil der Weimarer Müllwerker vom Kommunalservice im Rahmen der Tarifauseinandersetzung mit den kommunalen Arbeitgebern in dieser Woche gleich zwei Tage die Arbeit ruhen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi streiken Mitarbeiter des Kommunalservices am Donnerstag, 23. März, und nehmen zudem am 24. März an einer Kundgebung in Erfurt teil. Welche konkreten Auswirkungen das auf die Müllabfuhr an den beiden Tagen haben wird, blieb bis zum späten Nachmittag auf Anfrage unserer Zeitung von der Stadtverwaltung unbeantwortet.

Beim Warnstreik am 21. Februar war die Entsorgung bis auf den Sperrmüll komplett entfallen. Die Müllabfuhr fand daher zumeist erst 14 Tage später statt.