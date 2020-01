Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwiebelmarkt-Königin auf der Grünen Woche

Fototermine für Weimars Zwiebelmarkt-Königin Katrin Hartung auf der Grünen Woche in Berlin. Beim Besuch von Bundesministerin Julia Klöckner wurden gleich mehrere Motive gestellt: eines mit 150 regionalen Symbolfiguren aus ganz Deutschland und auch solche nach Ländergruppen.

Bei allen Bildern muss man genau hinschauen, um Weimars Repräsentantin zu erkennen. Eines aber hat die Zwiebelmarkt-Königin als Alleinstellungsmerkmal: Keine andere Regional-Königin oder Prinzessin hat binnen drei Tagen ein so großes Volk wie sie. Auch den Weimarer Zwiebelmarkt besuchten 2019 wieder mehr als 320.000 Gäste.

Insgesamt 150 Botschafterinnen und Botschafter für Regionen und landwirtschaftliche Erzeugnisse hatte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft in der Halle ihres Ministeriums auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin empfangen. Sie würdigte das ehrenamtliche Engagement der Majestäten als authentische Repräsentanten mit Fachwissen: „Auf der Grünen Woche, aber auch das ganze Jahr sind die Hoheiten Aushängeschilder für die Qualität unserer vielfältigen Produkte und der ländlichen Räume in Deutschland.“

Katrin Hartung vertrat Weimar auf der Grünen Woche am gemeinsamen Stand von Weimarer Land Tourismus und Weimar GmbH in der Thüringenhalle 21. Die Kulinarikmesse in Berlin geht am kommenden Sonntag zu Ende.