Jenaer Basketballer kann trotz Saisonende einen Titel gewinnen

Noch 0,4 Sekunden zu spielen, und Science City Jena liegt in der 2. Basketball-Bundesliga ProA mit 82:84 gegen die Gladiators Trier zurück. Kapitän Dennis Nawrocki bekommt den Ball, wirft aus der Drehung einen wilden Dreier. Bei 99 von 100 Versuchen würde der wahrscheinlich daneben gehen. Aber an diesem Abend schlüpft der Ball durch die Reuse und sichert den Hausherren von der Saale in letzter Sekunde den 85:84-Heimsieg.

Seine Aktion der Saison ist nur etwas mehr als drei Wochen her. Aktuell hat der Spielführer der Jenaer aber nicht mal mehr einen Korb, auf den er werfen kann. Die Turnhallen sind zu, der Liga-Betrieb abgebrochen, Science City der Möglichkeit des Aufstiegs beraubt. Alles durch ein fieses Virus, das das öffentliche Leben zum Erliegen bringt.

Zuhause mit Freundin und Katzen

„Natürlich ist es irgendwo eine Enttäuschung“, sagt Nawrocki. „Aber an der Entwicklung der letzten Wochen und Tage hat man gesehen, dass alles andere keinen Sinn macht. Es musste abgesagt werden“, findet der 27-Jährige, der sich zuhause jetzt um seine Freundin und die Katzen kümmert.

Zumindest einen Titel kann der gebürtige Braunschweiger in dieser Spielrunde aber noch gewinnen: den des „Most likeable Players“ (MLP) – also des beliebtesten Spielers der zurückliegenden Zweitliga-Saison. Nawrocki hat es als einer von fünf Akteuren in die Endrunde der Publikumswahl geschafft, die noch bis zum 31. März andauert. Neben ihm sind Luis Figge (Niners Chemnitz), Kendale McCullum (Uni Baskets Paderborn), Adrian Breitlauch (Eisbären Bremerhaven) und Jonathan Octeus (Phoenix Hagen) nominiert. „Natürlich ist das nicht der wichtigste Award. Viel schöner wäre es, wenn wir zusammen aufgestiegen wären“, sagt Nawrocki. „Aber es ist natürlich cool, dass man da unter den Top fünf der Liga ist.“

Und die Nominierung des SCJ-Spielführers ist absolut verdient, nicht nur wegen seines Kunstwurfes im Heimspiel gegen Trier. Mit 14 Punkten im Schnitt pro Begegnung war er der beste Werfer der Jenaer in dieser Spielzeit und hat sich von Beginn an als der Anführer präsentiert, als der er im vergangenen Sommer verpflichtet wurde. „Ich habe mein Bestes versucht“, sagt Nawrocki. „Die wenigsten kannten mich, als ich im Sommer hierher kam. Ich denke, es ist ganz gut gelaufen. Jetzt erkennt mich auch der eine oder andere in Jena. Das ist schön.“

Doch auch, wenn er die MLP-Wahl aufmerksam verfolgt, Nawrocki hat den Blick schon lange auf die neue Saison gerichtet, in der er in Jena noch unter Vertrag steht. Weil er auch nicht auf öffentlichen Plätzen auf Körbe werfen darf, hat er für die korblose Zeit in den nächsten Wochen vorgesorgt. Die Nawrockis haben nun ein kleines Heim-Fitnesscenter mit einem Spinning-Fahrrad und einigen Gewichten in der Wohnung. Außerdem steht täglich Yoga auf dem Programm. Vor seiner Zeit als Profi-Basketballer wäre Dennis Nawrocki nämlich mal fast Yoga-Lehrer in Australien geworden.

In der neuen Spielzeit will er mit den Thüringern dann das Versäumte nachholen, die Jenaer zurück in die Bundesliga zu führen. Damit es dazu kommt, muss aber erst ein anderer Gegner bezwungen werden: das Coronavirus. „Ich hoffe, dass die Leute sich an die Regeln halten und zuhause bleiben“, sagt er. „Es müssen alle an einem Strang ziehen, damit wir gerade die Älteren schützen. Das ist die größte Risikogruppe. Niemand will seine Oma oder seinen Opa verlieren.“

Nominierte MLP-Wahl:

Dennis Nawrocki (Science City Jena, 27 Jahre): 23 Spiele, 14 Punkte im Schnitt pro Partie.

Luis Figge (Niners Chemnitz, 22): 27 Spiele, 5,6 Punkte.

Kendale McCullum (Uni Baskets Paderborn, 23): 27 Spiele, 18,3 Punkte.

Adrian Breitlauch (Eisbären Bremerhaven, 26): 27 Spiele, 10,1 Punkte

Jonathan Octeus (Phoenix Hagen, 28): 17 Spiele, 12,5 Punkte.

Abgestimmt werden kann im Internet unter: www.2basketballbundesliga.de