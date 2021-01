Science City Jena: Der 2,14-Meter-Riese

Der 2,14 Meter große Rafael Alberton Rodrigues will bei Science City Jena hoch hinaus.

Jena. Das brasilianische Basketball-Talent Rafael Rodrigues, der Schuhgröße 51,5 hat, will sich beim Thüringer Zweitligisten durchsetzen.

„Vermutlich lag es am vielen Essen“, sagt Rafael Alberton Rodrigues und lacht. Seine beeindruckende Größe von 2,14 Meter sei nicht erblich bedingt, versichert das 19-jährige brasilianische Basketball-Talent von Zweitligist Science City Jena. Die Mama, eine Restaurantbesitzerin aus Sapucaia do Sul im südlichen Teil des Landes, misst gerade mal 1,68 Meter; der Papa, als Lkw-Fahrer oft auf Achse in Südamerika, 1,84 Meter.