Eishockey: Glücklose Drachen unterliegen Diez-Limburg knapp

Die Black Dragons sind mit einer Niederlage in den Spielbetrieb der Eishockey-Oberliga Nord zurückgekehrt. Im ersten Spiel nach fast dreiwöchiger Zwangspause infolge mehrerer Coronafälle mussten sich die Erfurter der EG Diez-Limburg beim 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) geschlagen geben und verpassten es, sich vor dem schweren Jahresauftakt in Tilburg am 2./3. Januar Rückenwind zu verschaffen. In den Niederlanden bestreiten die Erfurter binnen 24 Stunden zwei Spiele.

Um ein Haar hätten die Erfurter in dem bis zuletzt offenen Treffen nach dem späten Anschluss zumindest noch die Verlängerung erreicht. In ihrem Anrennen in der anderthalbminütigen Überzahl aber kamen sie nicht mehr zu einem gefährlichen Abschluss. Umso größer fiel der Jubel bei den Gästen aus, die in der leeren Erfurter Eishalle ihre Freude herausschrien.

Die drei Punkte gingen nicht unverdient an den Aufsteiger. Er besaß den besseren Start. In einem temporeichen ersten Drittel nutzte Philipp Halbauer eine Unachtsamkeit in der Erfurter Hintermannschaft. 44 Sekunden vor der Drittelpause schoss er die forschen Gäste in Überzahl in Front und machte sie noch mutiger.

Bitter für die Erfurter, die von Beginn an viel in die Offensive investiert hatten. Nach nur Trainingseinheiten entwickelten sie Druck und suchten bereits in den ersten 20 Minuten oft den Abschluss. Kyle Beach etwa besaß eine hochkarätige Chance, hob die Scheibe aber übers Tor (11.). Später scheiterte auch Kapitän Sean Fischer frei vorm Gäste-Kasten (35.). Belohnt wurden die Erfurter schließlich durch Enzo Herrschaft. Der Stürmer aus den eigenen Reihen schloss sauber nach einem Puckverlust der Gäste ab (23.).

Zwei Tage vorm überhaupt ersten Gastspiel in Thüringen hatte Diez-Limburg dem Staffelersten Hannover Scorpions beim 3:4 nach einem 0:3 in die Verlängerung gezwungen, schüttelte auch den Ausgleich ab und profitierte von den Strafen der Drachen. Limburgs Top-Torschütze Thomas Matheson schuf in Überzahl nach einem feinen Pass von Niklas Hildebrand ebenso klare Fronten (26.) wie Ross Reed. Erneut im Powerplay schlug der Stürmer zu – wieder genau 44 Sekunden vor der Sirene (40.).

Kyle Beach beklagte einen Regelverstoß des 3:1-Schützen und zeigte den Unparteiischen immer wieder an, vom Torschützen vorher einen Hieb auf den Schläger bekommen zu haben.

Die Erfurter waren gezwungen, mehr Druck zu machen, wollen sie zum Jahresabschluss Punkte zu Hause behalten. Und sie waren trotz der fehlenden Trainingseinheiten dazu imstande. Das Schussglück, das ihnen 50 Minuten fehlte, schien ihnen kurz zu helfen, als Gästegoalie Jan Guryca der Puck nach Sean Fischers Schuss aus dem Handschuh fiel (53.). In der folgenden Schlussoffensive aber scheiterte Tomas Schmid ebenso wie Arnoldas Bosas, der vorher schon Pech bei einem Lattenknaller hatte.