Erfurter Eishockey-Team greift nach Coronapause wieder an

Nachdem der Erfurter Eishockey-Oberligist durch ein halbes Dutzend Coronafälle in der zweiten Dezemberwoche jäh gestoppt worden ist, geht die Puckjagd am Mittwoch weiter. Nach nur drei gemeinsamen Trainingseinheiten seit Quarantäneende am Sonntag stehen die Black Dragons in eigener Halle vor einer schweren Aufgabe (20 Uhr). Die ist umso anspruchsvoller, weil mit der EG Diez-Limburg nicht nur ein Gegner kommt, der im Spielrhythmus ist. Der Neuling hat am Montag Spitzenreiter Hannover Scorpions nach einem 0:3 in die Verlängerung gezwungen und knapp 3:4 verloren.

Das Aufeinandertreffen des Tabellenachten mit dem -elften bildet für die Mannschaft um Trainer Raphael Joly den Auftakt eines knackigen Programms, das ihr in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres bevorsteht. Sechs Partien sind infolge der knapp dreiwöchigen Zwangspause nach den positiven Coronatests nun im Januar und Februar nachzuholen. „Das werden zwei anstrengende Monate“, weiß Drachen-Präsident Martin Deutschmann.

Einen Vorgeschmack liefern die beiden Spiele in Tilburg am 2. und 3. Januar. Zwei Spiele binnen 24 Stunden erscheinen nicht sonderlich glücklich. „Aber wenn wir schon mal da sind, bietet es sich an“, sagt Deutschmann auch mit Blick auf die wirtschaftliche Seite. Das Team übernachtet in Duisburg.

Die ohnehin große Belastung nimmt nicht nur für die Drachenspieler zu. Im Zuge der Schutzmaßnahmen vor weiteren Infektionen steigt darüber hinaus der organisatorische Aufwand. Um beispielsweise ins Hochrisikogebiet Niederlande einreisen zu können, benötigten die Erfurter von allen negative PCR-Tests, die nicht älter als 72 Stunden sein dürfen. Am Silvestermorgen werden alle Spieler noch einmal getestet. „Aber das ist im Moment nicht verkehrt“, so der Klubchef angesichts der massiv über das Erfurter Team hereingebrochenen Infektionen. Aus zwei Verdachtsfällen am 11. Dezember wurden schnell zwei bestätigte Covid-19-Fälle, dann drei, wenige Tage später waren es sechs. Die letzten Testreihen sind jedoch alle ohne Befund gewesen, sodass die Puckjagd wieder beginnen kann.