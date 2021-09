FC Rot-Weiß Erfurt verspielt bei Halle 96 siebenten Saisonsieg

Halle. Fußball-Oberligist Rot-Weiß Erfurt hat den siebenten Saisonsieg verpasst. Trotz 1:0-Führung reichte es für den Tabellenführer im Auswärtsduell beim VfL Halle 96 nur zu einem 1:1

Der bessere Start gehörte vor 752 Zuschauern dem Gastgeber, der schon nach 60 Sekunden im rot-weißen Lager für den ersten Schreckmoment sorgte. Nach einem Eckball des Ex-Erfurters Stefan Raßmann tanzte der Ball auf der Querlatte, bevor Schlussmann Luca Petzold zur Ecke klärte. Und noch einmal musste das Gebälk den Tabellenführer vor einem Rückstand bewahren. Einen Schuss von Tommy Kindt lenkte Torhüter Petzold im letzten Moment an die Latte (23.).

Schreckmoment für RWE schon nach 60 Sekunden

Ausgerechnet Abwehrspieler Andrej Startsev blieb nach fast einer halben Stunde die erste Erfurter Chance vorbehalten. Sein Schuss konnte Halles Torhüter Janek Elm aber noch abwehren (28.). Es wirkte dennoch fast so, als wäre es der Wachmacher für die RWE-Elf. Erst scheiterte Tom Woiwod noch mit seinem Kopfball (31.).

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dann aber gelang Erfurt doch noch die Führung. Nach einem Eckball – getreten von Fatlum Elezi - stand Enrico Startsev im Strafraum völlig frei und hämmerte den Ball unhaltbar für Halles Schlussmann ins Tor (32.). Für den 18-Jährigen war es das zweite Saisontor.

Druck in Hälfte zwei erhöht

Rot-Weiß erhöhte in der zweiten Hälfte den Druck und hätte nach Chancen durch Ervin Catic (48.) und Artur Mergel (53.) höher führen können. Aber es kam ganz anders. Einen Angriff über die linke Seite schloss Halle nach einem Erfurter Ballverlust im Mittelfeld zum Ausgleich ab. Der Kopfball von Tommy Kind senkte sich über Torhüter Petzold über die Linie (55.).

Von drückender Überlegenheit des FC Rot-Weiß wie in vielen anderen Spielen war diesmal nichts zu sehen. Um ein Haar hätte Torschütze Kind per Kopf sogar den zweiten Treffer für Halle erzielt. Aber sein Kopfball genau eine Viertelstunde vor Schluss ging knapp am Tor vorbei. Und auch Erfurt traf das Tor nicht mehr, obwohl beim Gastgeber Nils Bolz in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste.

FC Rot-Weiß: Zwei trainingsfreie Tage als Belohnung

Weiterhin unschlagbar: Erfurt gewinnt 3:0 gegen Nordhausen

Rot-Weiß-Angreifer Rückert kämpft in Erfurt um einen Stammplatz

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Oberliga.