Ex-Drachenspieler Weise vom Eis ans Mikro: „Ich bin da komplett spontan“

Immer noch live dabei: Bis vor einem Jahr war Marcel Weise selbst Spieler der TecArt Black Dragons, seit dieser Saison kommentiert er die Heimspiele für die Fans, die nicht in die Halle dürfen, aber per Livestream dabei sein wollen.

Manchmal, wenn Marcel Weise mit dem Headset in der Kartoffelhalle steht und dem Livestream bei den Heimspielen seines Herzensvereins eine Stimme verleiht, ist er hin- und hergerissen. „Ich versuche, so neutral wie möglich zu sein. Einerseits bin ich Erfurter durch und durch, andererseits freue ich mich als ehemaliger Eishockeyspieler auch über schöne Tore des Gegners“, gibt er einen Einblick in seine Gefühlswelt.