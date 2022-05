Rückspiel Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern ausverkauft

Das Rudolf-Harbig-Stadion ist für das Relegationsrückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern am 24. Mai bereits ausverkauft.

Dresden. Dynamo Dresden kann im Rückspiel der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern auf ein voll besetztes Stadion bauen.

Wie der Zweitliga-16. bekannt gab, waren die rund 30.000 Tickets für die Partie am 24. Mai (20.30 Uhr/Sat1) innerhalb von eineinhalb Tagen ausverkauft. Das Hinspiel findet am 20. Mai (20.30 Uhr/Sat1) in Kaiserslautern statt.

Die aktive Fanszene in Dresden hat alle Ticketinhaber für beide Spiele dazu aufgerufen, in gelber Kleidung in die Stadien zu kommen, um somit auch optisch die Gemeinschaft zu symbolisieren.

