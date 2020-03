Anti-Hopp-Plakate in Jena: Polizei irritiert von Schiedsrichter-Entscheidung

Anti-Hopp-Plakate in Jena: Polizei irritiert von Schiedsrichter-Entscheidung

Durch die kurzzeitige Spielunterbrechung erhöhte sich die Brisanz bereits ziemlich früh in der Begegnung, hieß es in einer Mitteilung der Thüringer Polizei am Sonntag. Insgesamt schätzte sie den Gesamtverlauf der Veranstaltung aber als äußerst friedlich ein. Lediglich zwei Personen habe sie vorübergehend festnehmen müssen, zudem kam es zu zwei Körperverletzungen.

Nächster Tiefschlag für den FC Carl Zeiss Jena

Irritiert sei man jedoch von der Umsetzung des Drei-Stufen-Plans, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zuvor ins Leben gerufen hatte, um gegen die Anti-Hopp-Plakate in Deutschlands Stadien vorzugehen. Laut Polizei bekam sie vom DFB die Order, die Drittliga-Begegnung auch bei entsprechenden Fan-Aktionen zunächst weiterlaufen zu lassen und erst bei „personifizierter Gewaltandrohung“ einzugreifen.

Wieder Fan-Proteste in vielen Stadien

Allerdings hatte Schiedsrichter Florian Exner die Begegnung zwischen Carl Zeis Jena und 1860 München schon nach zwei Minute unterbrochen, nachdem beide Fanlager ein Plakat gezeigt hatten.

