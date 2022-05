Dortmunds Bellingham klärt Zukunftsfrage: "Werde hier sein"

Dortmund. Jude Bellingham sieht seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. "Ich werde nächste Saison hier sein, und ich werde bereit sein", kündigte der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler an.

Der Engländer ist trotz seines jungen Alters ein Führungsspieler des BVB, dessen Vertrag noch bis 30. Juni 2025 läuft. Dennoch wurde Bellingham in den Medien zuletzt immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht. Zumindest nächste Saison bleibt er aber bei den Borussen und hat große Ziele.

Mit den Dortmundern hofft Bellingham die Vorherrschaft des FC Bayern München beenden zu können. "Eine Serie von zehn Jahren zu stoppen, wäre etwas Unglaubliches für Borussia Dortmund und für mich persönlich, und deshalb greifen wir nächste Saison wieder an", sagte der englische Nationalspieler. "Es wäre einer der größten Errungenschaften in Europa, diese Mannschaft zu schlagen, die so lange so dominant war", fügte er hinzu.

© dpa-infocom, dpa:220514-99-284720/2