Kalajdzic schließt weder VfB-Abschied noch Verlängerung aus

Kitzbühel. Stürmer Sasa Kalajdzic hat eine Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nicht ausgeschlossen.

"Natürlich kann ich mir vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern. Warum sollte ich das nicht können? Aber das müsste auch passen. Das entscheide nicht nur ich, das entscheiden auch andere", sagte der 24 Jahre alte Österreicher im VfB-Trainingslager in Kitzbühel.

Auch ein Abschied in diesem Sommer scheint möglich. "Aber es müsste was kommen, was einfach passen würde, und dann schauen wir weiter", sagte der Nationalspieler. "Wenn es etwas gibt, das mich wirklich beeindruckt, wo ich sage, das möchte ich machen, dann mach ich das auch." Aber derzeit liege ihm nichts vor. "Ich bin entspannt", sagte Kalajdzic. Zuletzt gab es unter anderem Gerüchte um ein Interesse von Champions-League-Sieger FC Chelsea an dem umworbenen Profi.

Solche Spekulationen beschäftigen den Angreifer aktuell aber kaum. "Ich denke eigentlich wenig darüber nach. Ich bin jetzt einfach gerade hier, habe Spaß mit meinen Freunden und versuche, mich auf jedes einzelne Training vorzubereiten", sagte er. Kalajdzic hatte in der vergangenen Spielzeit unter anderem mit 16 Bundesliga-Toren auf sich aufmerksam gemacht.

