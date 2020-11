Leipzig-Coach Nagelsmann analysiert sich selbst auf Video

Leipzig. Julian Nagelsmann wendet die im Fußball übliche Videoanalyse sogar bei sich selbst an. Der Trainer von RB Leipzig studiert rückwirkend seine Ansprachen an die Mannschaft, um sich zu verbessern.

"Es ist wichtig, sich immer wieder selbst zu überprüfen", sagte Nagelsmann im Podcast "Innovator Sessions". Der 33-Jährige achtet dabei weniger auf den Inhalt als mehr auf seine Ausstrahlung: "Wie wirke ich? Wie ist meine Aussprache? Kommen die Informationen an? Wie wirkt man, wie steht man da?"

Bei RB wird jede Besprechung gefilmt und anschließend in ein Portal hochgeladen, auf das Mannschaft und Trainer Zugriff haben. Nagelsmann zeigt diese Aufnahmen bisweilen seinem Berater, Freunden und Führungskräften in der freien Wirtschaft, um Rückmeldungen zu bekommen, wie er auf andere wirkt.

Um seine Mitarbeiter zu motivieren, greift Nagelsmann in die eigene Tasche. "Ich verteile Prämien im ganzen Staff, weil die natürlich nicht die Prämien wie die Spieler haben", sagte der Coach. "Je mehr Spiele wir gewinnen, desto mehr Prämien kommen in einen großen Topf, und der wird am Ende des Jahres unter allen Angestellten, die um die Mannschaft herum arbeiten, verteilt."

© dpa-infocom, dpa:201120-99-402900/2