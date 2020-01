Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RB Leipzig voraussichtlich ohne Spielmacher Forsberg

Leipzig. Tabellenführer RB Leipzig muss beim Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin voraussichtlich auf Spielmacher Emil Forsberg verzichten.

Der 28 Jahre alte Schwede konnte wegen einer schwereren Erkältung die ganze Woche schon nicht trainieren, musste auch Antibiotika nehmen. Ebenfalls erkältet sei Verteidiger Lukas Klostermann gewesen, dieser werde aber im Normalfall in der heimischen Red Bull Arena am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Neuling 1. FC Union Berlin zur Verfügung stehen. Das teilte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag mit.