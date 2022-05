Torhüter Ortega verlässt Bielefeld nach Abstieg

Bielefeld. Torhüter Stefan Ortega wird den Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld verlassen. Das verkündete der 29-Jährige beim 1:1 (0:0) am letzten Spieltag gegen RB Leipzig.

"Ich habe ehrgeizige Ziele und nur eine Karriere", sagte der auch am Samstag überragende Arminen-Keeper, nachdem er sich zuvor tränenreich von den Fans verabschiedet hatte.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit der Ausnahme von drei Jahren beim TSV 1860 München spielte Ortega seit seiner Jugend für die Arminia, die am Samstag zum achten Mal aus der Fußball-Bundesliga abstieg. "Ich denke, dass ist sein gutes Recht. Er will auf höchstem Niveau spielen", sagte Bielefelds Angreifer Janni Serra. Interimscoach Marco Kostmann sieht Ortega zudem noch nicht am Ende seiner Entwicklung.

Wohin Ortega wechselt, ist noch unklar. "Ich werde jetzt in Ruhe schauen, was genau konkret ist", sagte der Torhüter, der unter anderem mit Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wird.

© dpa-infocom, dpa:220514-99-288591/2