Wolfsburg-Fans brennen Pyro ab: Anpfiff verzögert

Wolfsburg. Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga ist einige Minuten verzögert angepfiffen worden.

Etwa 20 maskierte VfL-Anhänger brannten in der Nordkurve grün-weiße Pyrotechnik ab. Nach Durchsagen in der Volkswagen-Arena stellten die Männer die Aktion wenige Minuten später ein.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der FC Bayern startete im letzten Spiel dieser Saison mit zwei Änderungen in der Abwehr. Im Vergleich zum 2:2 gegen den VfB Stuttgart rückten Lucas Hernandez und Josip Stanisic in die Abwehr. Jamal Musiala kam für den Rot-gesperrten Kingsley Coman. Wolfsburg begann mit John Anthony Brooks in der Defensive. Der 29-Jährige bestritt nach knapp fünf Jahren in der Autostadt sein letztes Spiel.

© dpa-infocom, dpa:220514-99-286600/2