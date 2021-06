Fachurteil: Portugal ist kein Team

Harald Irmscher über den überzeugenden Sieg der deutschen Mannschaft gegen den Europameister

Der Sieg war absolut verdient. Die deutsche Mannschaft hat gegen Portugal all das gezeigt, was sie gegen Frankreich noch vermissen lassen hat. Ich muss aber auch sagen, dass die Portugiesen, die ohne Frage hervorragende Fußballer in ihren Reihen haben, in der Ausbildung scheinbar vergessen haben, dass auch Kämpfen, enges Decken und Pressing zum modernen Fußball gehören. Portugal hat Deutschland spielen lassen – und das hat die Mannschaft von Joachim Löw gut ausgenutzt.

Herausheben möchte ich Robin Gosens auf der linken Seite, den man nicht so auf dem Schirm hat, weil er nicht in Deutschland, sondern in Italien spielt. Wie er das gemacht hat: Hut ab!

Die ganzen Diskussionen im Vorfeld über die Taktik von Löw haben mir nicht gefallen. Fußball ist ein einfaches Spiel. Was heute hinein interpretiert wird von sogenannten „Fußball-Fachleuten“, kann ich nicht nachvollziehen. Man verkompliziert das Spiel und macht eine Wissenschaft daraus. Für mich sind die Spieler entscheidend; die Individualisten, und deren kämpferische Einstellung, die den Unterschied machen.

Portugal hat so tolle Fußballer, die fast alle bei Top-Klubs spielen, aber sie sind kein Team gegen Deutschland gewesen.

Harald Irmscher (75) ist 41-maliger DDR-Nationalspieler. Er nahm an der Weltmeisterschaft 1974 teil und gewann 1972 Olympia-Bronze.