Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelungene Freiluftpremiere für ZFC Meuselwitz

ZFC-Trainer Heiko Weber hatte aktuell für seinen Meuselwitzer Fußball-Regionalligisten in der Vorbereitung auf die Rückrunde einen weiteren Belastungstest parat. Und den löste das Team sehr erfolgreich. Im ersten Freilufttest in der ZFC-Arena gegen den 14. der Oberliga, den FSV Martinroda, hieß es am Ende 5:1 vor 100 Zuschauern nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Michael Wilske aus Bretleben.

Vor allem Alexander Dartsch zeigte sich da als vierfacher Torschütze als herausragender Akteur. Schon in der ersten Halbzeit ließ er es im Tor von Daniel Goessinger klingeln (13., 39.). Kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Bastian Strietzel (51.), ehe Martinrodas Benjamin Hertel in der 63. Minute zum 1:3 verkürzte, dann aber erneut Dartsch noch zweimal zuschlug (83., 88.). „Ich bin absolut zufrieden. Die Mannschaft hat den Auftritt gezeigt, wie ich ihn erwarte“, so Trainer Heiko Weber. „Das ist umso bemerkenswerter, weil wir nach dem Schmöllner Turnier am Abend zuvor erst nach Mitternacht wieder zurück waren.“ .„Ich habe schon eine tolle Mannschaft. Hut ab, wie sich jeder reinkniet. Jetzt beginnen wir uns direkt auf unseren ersten Gegner in der Regionalliga Lichtenberg vorzubereiten. Dort wollen wir jene Tugenden auf den Platz bringen, die den ZFC auszeichnen. Leidenschaft, Kampfkraft und Stehvermögen gehören dazu“, so der Trainer.