Halbzeit in der Kreisliga: SV 1990 Ebersdorf

Eigentlich – daraus macht Rico Thiel keinen Hehl – wollten sich er und seine Mannschaft in dieser Spielzeit in anderen Tabellenregionen wiederfinden. Zu aufreibend waren die Geschehnisse zum Ende der vergangenen Saison, als ein dramatisches Hin- und Her zwischen Ligaverbleib und Abstieg letztlich vor der zweiten Instanz des Sportgerichts im Happy End für den SV 1990 Ebersdorf mündete.

Etwas Derartiges erneut zu erleben wollte man sich an der Zippelsruh unbedingt ersparen, den Gang in die Kreisklasse sowieso. Doch wie das eben so ist, ist vieles nicht planbar und so finden sich die Ebersdorfer dort wieder, wo sie eigentlich nicht sein wollten: im Abstiegskampf.

Zu viele Geschenke verteilt

„Wir haben einfach viel zu viele Punkte verschenkt“, konstatiert Trainer Rico Thiel und nennt etwa die Niederlagen gegen Oppurg, Pößneck und Tanna. Höhepunkt der Ebersdorfer Geschenke war zweifelsohne die Partie am Schleizer Fasanengarten, als man trotz 4:0-Führung als Verlierer vom Platz ging. „So etwas darf nie wieder passieren. Das war einfach nur eigene Dummheit“, so Thiel, der vorrechnet, dass man sechs bis acht Zähler mehr auf dem Konto hätte haben können. „Aber leider ist es nicht so.“

Als Ursache macht der 44-Jährige, der den Posten im Sommer übernahm, vor allem die Verletztenmisere aus, durch die das zweite Problem, die fehlende Kaderbreite, noch stärker ins Gewicht fällt. „Dass sich die Ausfälle so bündeln, habe ich in meiner bisherigen Trainerkarriere noch nicht erlebt.“ Der Tiefpunkt war das Derby in Remptendorf, bei dem sich mit Felix Schreck und Martin Ritter gleich zwei wichtige Stützen innerhalb weniger Minuten verletzten und vorzeitig in die Winterpause verabschiedeten.

Neuzugang geht nach nur halber Saison wieder

Auch dass Sommerzugang Ardian Gari über die Hälfte der Hinrunde fehlte, spricht Bände. Da er nun zum SV Lehesten zurückkehrt, ist seine Zeit beim SVE bereits nach sechs Einsätzen Geschichte. Auch der Wechsel von Routinier Hendrik Röppischer zum VfR Bad Lobenstein dürfte seine Spuren hinterlassen.

Immerhin kommen zwei junge Kicker neu hinzu, die die entstandenen Lücken ausfüllen können. Geronimo Ludewig findet vom VfL Gera zurück an die Zippelsruh, zudem kommt der 17-Jährige Moritz Klinnert von der Bad Lobensteiner Nachwuchsschmiede. „Es freut mich natürlich, dass die beiden zu uns kommen, aber in der Breite sind wir durch die Abgänge trotzdem nicht besser aufgestellt“, so Thiel.

Einstellung der Mannschaft stimmt

Ungeachtet der schwierigen Situation ist er von seiner Mannschaft überzeugt. „Egal in welcher Spiellage wir uns befinden: Die Mannschaft kämpft, fightet, gibt alles. Die Moral und die Leidenschaft stimmen.“ Zudem verabschiedete sich der SVE mit einem Erfolgserlebnis – ein 2:0 über Gräfenwarth – vom Jahr 2019.

„Etwas Positives mit in die Winterpause zu nehmen, ist immer wichtig“, meint Ebersdorfs Trainer, der trotz eigentlich höherer Ambitionen für die verbliebene Saison nur ein Ziel kennt: „Es geht für uns ganz klar um den Klassenerhalt und um nichts anderes.“

