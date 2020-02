Ibrahim Hajj: „Martinroda statt Florida“

Spät, aber zum Glück doch noch, kehrte vor einer Woche der 22-jährige libanesische Mittelfeldspieler Ibrahim El Hajj zum FSV Martinroda zurück. Vor Weihnachten hatte sich der 22-jährige einstige U19-Nationalspieler eigentlich schon verabschiedet, wollte künftig in den USA sein Ingenieur-Studium fortsetzen. Doch nun ist der nur 1,75 Meter große Leistungs-Riese zurück in Thüringen und der Oberliga. In der Hinrunde war El Hajj in 14 Spielen am Ball, traf einmal. 2017 kam er aus Suhl nach Martinroda, setzte in der Thüringenliga in 49 Spielen mit 17 Toren spielerische Akzente und ist eigentlich gar nicht mehr beim Oberliga-Neuling wegzudenken.

Ibrahim El Hajj behauptet den Ball. Foto: René Röder

Wie kam es, dass Sie nun doch wieder zurück in Martinroda sind?

Ich möchte meinen Bachelor – also meinen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss – hier in Ilmenau erst einmal abschließen. Das wurde mir geraten, obwohl ich auch sofort in die Vereinigten Staaten hätte gehen können. Ich habe dort bereits meine Greencard bekommen.

Warum dann doch die Rückkehr?

Nicht alle meine bisherigen Leistungspunkte wurden an der University of Central Florida in Orlando anerkannt. Die werde ich nun in Ilmenau noch nachholen müssen. Das Problem: Hier lerne ich Mechatronik, dort muss ich Maschinenbau lernen und einige Teile der Kurse, die ich hier bereits absolviert habe, werden in den USA leider nicht anerkannt.

Hätte es an der Universität in Orlando auch Fußball gegeben?

Natürlich. An der University of Central Florida gibt es auch ein College-Team, ein richtig richtig gutes, Das UCF Knights Football Team. Aber auch da kommt man schwer rein.

Wie lang bleiben Sie nun in Deutschland, oder besser Martinroda erhalten?

Ich denke in einem Jahr habe ich den Abschluss in der Tasche, dann werde ich sehen. Aber ich muss auch innerhalb von sechs Monaten wieder eine Zeit lang in den USA sein, um meine Green Card erhalten zu können.

Streicheleinheiten: Ibrahim El Hajj mit Trainer Robert Fischer. Foto: René Röder

Und bis dahin wollen Sie mit ihrem Team hier den Klassenerhalt in der Oberliga schaffen?

Hoffentlich schaffen wir das. Wir alle wollen das und werden sehr hart dafür trainieren und alles geben. Ich glaube wir schaffen das, es ist schwer, aber machbar.

Seit wann sind sie zurück?

Vor einer Woche bin ich direkt aus Florida hier angekommen, Donnerstag stand ich dann schon gegen Gehren wieder auf dem Platz. Es ist schön wieder da zu sein. Jetzt mache ich Trainingsläufe, Krafttraining. Ich muss schnell wieder hundertprozentig fit werden.

Über Weihnachten waren Sie auch im Libanon?

Ja drei Tage, ich habe dort in Beirut Freunde besucht ein Teil meiner Familie, Cousins. Mein Vater und meine Mutter leben bereits in den USA. Bis auf meinen Bruder zieht auch der Rest der Familie dorthin.

Wo haben Sie im Libanon Fußball gespielt?

Ich war U19-Nationalspieler, habe in der 2. Liga in Beirut gespielt, dann aber auf Wunsch meiner Eltern meine berufliche Ausbildung in den Vordergrund gestellt.

Sie sprechen perfekt deutsch. Wie kommt das?

Ich war in Beirut an einer deutschen Schule, habe die Sprache gelernt und nach dem Schulabschluss habe ich mich entschieden auch in Deutschland zu studieren.

Und wie landeten Sie dann ausgerechnet in Ilmenau?

Das hat sich so ergeben. Ich hatte einen Sprachkurs in Heidelberg, bin von dort an die Technische Universität auch durch meine Fachrichtung Ingenieur für Mechatronik vermittelt worden und habe es nicht bereut.

Was ist Ihr Berufsziel, später mal?

Ingenieur für Robotik zu werden ist mein Ziel. Es gibt in den USA eine Firma für Hydraulik, da möchte ich einmal anfangen. Erste Gespräche gab es bereits. Zuvor möchte ich hier noch einen praktischen Kurs bei einer Mobil-Kranfirma machen, um zu lernen und vorbereitet zu sein für Florida.