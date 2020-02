Leipzig-Trainer Wolfgang Wolf: „Hatte nicht vor, bei Lok Trainer zu werden“

Am Freitagabend, 19.30 Uhr, empfängt der Zweite der Fußball-Regionalliga, Lok Leipzig, den ZFC Meuselwitz. Wir sprachen mit Lok-Coach Wolfgang Wolf.

Alles andere als ein Sieg Ihrer Mannschaft wäre eine Enttäuschung, oder?

Die Erwartungshaltung rund um die Mannschaft ist hoch. Ein Sieg wird erwartet, das stimmt. Aber jedes Spiel muss erst einmal gewonnen werden. In Meuselwitz haben wir mit einem Tor kurz vor Schluss gewonnen.

Torschütze Patrick Wolf.

Genau.

Wie gehen Sie damit um, dass Ihr Sohn in der Mannschaft spielt?

Ganz normal. Ich lasse mir da nichts nachsagen. Aber zurück zum Spiel am Freitag. Ich werde froh sein, wenn uns ein Sieg am Freitag gelingt. Hinzu kommt: Gegen uns bringt jede Mannschaft einhundert Prozent. Wir haben in jedem Spiel Druck, wir sind die Favoriten – aber die Mannschaft geht gut damit um.

Und Sie als erfahrener Trainer wissen auch, wie das geht. Obwohl: Eigentlich wollten Sie in Leipzig gar nicht Trainer werden …

Eigentlich nicht. Doch nun steck‘ ich mitten drin.

Wie kam das zustande?

Als mein Bruder, der meine rechte Hand war, vor sechs Jahren gestorben ist, da habe ich meiner Frau versprochen, ich geh raus aus dem Trainergeschäft, trete kürzer. Wie Sie sagen: Ich bin ja schon Jahrzehnte als Trainer unterwegs.

Und dann sind Sie in Probstheida gelandet.

Mein Sohn Patrick ist ja schon die zweite Saison hier und ich hab ihn öfters besucht, war im Stadion und bin mit den Lok-Verantwortlichen ins Gespräch gekommen, wurde gebeten ein Konzept zu erarbeiten – mit Blickrichtung dritte Liga. Das hab‘ ich gemacht, wenn ich helfen kann, mach‘ ich das. Es gab einige Gespräche und dann eröffnete man mir, dass Sie eigentlich mich haben wollen für die Stelle des Sportdirektors. Na ja, da hab ich dann zugesagt.

Und als Björn Joppe als Trainer die Brocken hinwarf, sind Sie auf die Trainerbank gerückt. So schaut es aus. Einmal Trainer, immer Trainer?

Ein toller Job, keine Frage. Aber am ersten Juli werden wir in Leipzig einen neuen Trainer präsentieren. Das steht fest.

Wie kommt ein Pfälzer mit Bundesliga-Erfahrung wie Sie mit den Sachsen zurecht? Über die Pfälzer sagt man ja: Sie wechseln eher die Frau aus, als den Verein.

(Lacht). Na, da sagen Sie ja was. Da kann ich das Interview nicht meiner Frau zeigen. Klar bin ich im Herzen Pfälzer, lebe da sehr gern. So unterschiedlich sind die Mentalitäten aber gar nicht. Bei Lok ist ein Wort ein Wort, da gilt der Handschlag noch etwas, das gefällt mir, das schätze ich.

Als wir uns das letzte Mal sprachen, waren Sie als Trainer des 1. FC Kaiserlautern im Stadion der Freundschaft zum DFB-Pokalspiel beim 1. FC Gera. Das war 2006.

Ja, daran erinnere ich mich, kein leichtes 2:0 für uns damals. Und wenn ich sehe, was aus dem 1. FC Kaiserslautern geworden ist, das tut einem weh.

Und was wird aus Lok Leipzig? Der Verein der Mitte zwischen RB und Chemie?

Ganz klar die zweite Kraft in Leipzig. RB spielt in einer anderen Liga, nicht nur sportlich. Hut ab, was da geleistet wird. Unser Ziel ist es, in den nächsten zwei, drei Jahren in die dritte Liga aufzusteigen.