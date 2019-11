Nöbdenitz erlebt ein besonderes Fußballspiel

Für Rolf Junghanns war es ein erhebender Moment, als er die Treppe zur Terrasse des Nöbdenitzer Sportlerheims bestieg - mit dem Mikrophon in der einen, und der Aufstellung in der anderen Hand betrat er den Balkon.

Rolf Junghanns ist seit 55 Jahren Vereinsvorsitzender des SSV Traktor. Gleich wird er die Aufstellungen der beiden Mannschaften verkünden. Zum einen jener Altherren des SSV Traktor, die als SG mit Schmölln firmiert, zum anderen die der Traditionsmannschaft des Halleschen FC Chemie, die sich gleich zum Auftakt des deutschlandweiten Ü40-Pokals gegenüberstehen.

„Solch ein bedeutendes Spiel hatten wir schon lange nicht mehr in Nöbdenitz. Wir hatten zu DDR-Zeiten mal Erfurt hier, später war auch mal Meuselwitz beim Vereinsfest dabei.“ Doch diesmal ist es der HFC Chemie mit einer Reihe an Spielern, die zum Teil noch in der DDR-Oberliga kickten.

Während sich Rolf Junghanns den Stuhl zurechtrückt und die Zettel ordnet, kommen die Spieler aus den Kabinen. Beim HFC sind es unter anderem Dirk Adler, der diesmal ab er nicht im Tor spielte, Kapitän Tom Persich – er spielte auch beim 1. FC Union Berlin -, Enrico Kricke, Lars Georgie, Rene Stark oder Timo Lesch mit Hartmut Meinert auf der Trainerbank, der den erkrankten Dieter Strozniak vertritt.

Meuselwitzer, Schmöllner und ein Geraer dabei

Die Spielgemeinschaft aus Nöbdenitz vereint mit Tino Köhler, der auch schon beim ZFC das Tor hütete, Rico Kirmse, Matthias Jahn, Matthias Nitsche, Sven Geithel, David Jähler, Bastian Schwotzer, Jens Haprich, Andreas Lentloff, Christian Friedrich, Andre Hoffmann, Alexander Stöber, dem Geraer David Kwiatkowski, jetzt Trainer in Weida, und nicht zuletzt Heiko Junghanns Sportler aus der Region.

„Das Spiel ist für uns das Highlight, keine Frage. Wir hoffen auf viele Zuschauer. Reklame wurde ja genug dafür gemacht. Das sind alles unsere Spieler, die einmal in der ersten Mannschaft dabei waren – und zum Teil auch jetzt mitspielen, wenn Not am Mann war. Not ist aber immer“, meint Rolf Junghanns augenzwinkernd.

Federführend ist dabei Sohn Heiko, der Ü40-Trainer. Auch er lässt sich den Kick an diesem Tag nicht entgehen, weiß seine Mannen um sich, die schon seit Bezirksliga-Zeiten zusammenspielen und auf Landesebene regelmäßig an den Ü40-Meisterschaften teilnehmen. Als sie von dem deutschlandweiten Pokalwettbewerb erfuhren, eine Agentur hat ihn vor drei Jahren ins Leben gerufen, haben sie sich gleich beworben und mit dem HFC das große Los gezogen.

„Unser Ziel ist es, Nöbdenitz guten Fußball anzubieten. Und ich denke mal, das ist uns gelungen“, sagt er später nach dem Spiel.

Endlich ist es soweit. Schiedsrichter Carsten Östreich aus Sommeritz gibt es Ball frei, es kann losgehen. Großer Fußball ist derzeit in Nöbdenitz rar, erinnert Rolf Junghanns an Glanzzeiten bis vor drei Jahren in der Kreisoberliga. „Einst waren wir mit Schmölln führend in der Region. Immer wenn wir abgestiegen sind, war das nie aus sportlichen Gründen der Fall.“

Herbe Einschnitte bei Traktor

Es waren Einschnitte, vor denen Rolf Junghanns warnte, die er auch nicht mittrug. So landete die Mannschaft von der Kreisoberliga fast über Nacht in der 1. Kreisklasse, wo sie sich heute seit dem Sommer mit Weißbach in einer Spielgemeinschaft wieder findet.

Inzwischen steht es 1:0 für Halle. Markus Kluge nutzte eine Flanke von links, die scharf durch den Nöbdenitzer Strafraum schwebte, zum Treffer nach vier Minuten.

„Aber wie überall, vieles ist rückläufig“, nimmt Rolf Junghanns den Faden wieder auf. Mit den B-Junioren bestehe nur noch ein einziges Nachwuchsteam im Verein. „Aber wir sind ehrgeizig, ich verspreche mir, wenn das heute gut läuft, dass unsere Spieler auch noch anders wirksam werden im Verein, vielleicht als Übungsleiter im Nachwuchs“, so wie Sohn Frank derzeit.

Traktor ist ohne den Namen Junghanns unvorstellbar. „Ich bin seit 1964 Vereinsvorsitzender. Das ist eigentlich gar nicht normal. Ich weiß nicht, wer das auch schon so lange macht. Ich hab früher selber Fußball gespielt“, gibt er einen historisch Abriss, der einhundert Jahre zurückreicht.

„Begonnen wurde 1919, aber das ist nicht verbrieft. Sicher waren es da die Anfänge. Wir wollen unser Jubiläum in zwei, drei Jahren feiern. Der damalige Gutsbesitzer hat den Platz zur Verfügung gestellt.“

Derweil haben sich die Nöbdenitzer, Schmöllner, Meuselwitzer und Geraer den Beifall ihrer Fans abgeholt. Noch immer steht es nur 0:1 dank einer stabilen Abwehr und eines überragenden Tino Köhler im Tor. Und auch nach dem Wechsel hält die Bastion, wenn auch der HFC optisch und spielerisch klar überlegen ist. Das Gebälk verhindert zunächst das 2:0, ein Abspielfehler in der Abwehr macht aber den Weg zum zweiten Treffer frei – Enrico Kricke lupft den Ball über Köhler hinweg.

Chancen hat Nöbdenitz dagegen wenig, doch dann steht plötzlich Matthias Nitsche frei und zentral am 16er, „aber mein Schuss ist noch geblockt worden“. So bleibt’s es beim 0:2 und bei überall zufriedenen Gesichtern.

Achtbares Ergebnis gegen Halle - Stimmen zum Spiel

„Man sieht, dass man – auch wenn man nicht so hochklassig gespielt hat – mit den Leuten mithalten kann, wenn man Mut, Wille und Kampfkraft an den Tag legt“, sagt Steve Geithel als einer der Abwehrrecken auf SG-Seite. „Tino hat uns lange im Spiel gehalten. Wir haben uns gut abgewechselt, sind mit den Leuten mitgegangen. Das war der Plan und hat geklappt. Nur beim zweiten Tor haben wir bisschen geschlafen.“

Auch Kapitän Rico Kirmse hat ein Lächeln auf den Lippen: „Wir haben uns nicht abschlachten lassen, auch wenn wir keine hundertprozentige Chance hatten. Wir haben uns nicht herauslocken lassen. das hat Halle vielleicht überrascht. Die haben sich dann auch etwas angemeckert. Nur die eigenen Ballverluste tun etwas weh.“

Und was sagen die Hallenser, die von der Defensive nicht überrascht waren? „Es war ein intensives Spiel, es war aber auch dem Platz geschuldet. Wir hätten vielleicht unsere Chancen besser nutzen müssen, da waren wir anfangs noch etwas durcheinander. Die besten Leute bei Nöbdenitz standen hinten“, resümiert Trainer Hartmut Meinert. Und Mannschaftsleiter Dieter Ilsner ergänzt: „Aus dem Osten sind ja noch nicht so viele Teams im Wettbewerb dabei. Wir sind voriges Jahr unglücklich an Leverkusen gescheitert, sonst hätten wir die Endrunde erreicht.“ Vielleicht klappt es für den HFC ja damit diesmal.

Nun warten die Landesmeisterschaften

Für die Nöbdenitzer geht nun der Alltag weiter. Die Alten Herren werden im Frühjahr um den Landestitel kämpfen, werden die Fahne im Verein hochhalten. Auch Heiko Junghanns, der vom Spiel ganz angetan ist. „So oft hat man eine DDR-Oberliga-Traditionsmannschaft nicht als Gegner. Wir haben zwar den Unterschied gesehen, aber wir haben gut dagegen gehalten. Es hat Spaß gemacht. Und ich denke mal, dass wir nächstes Jahr wieder daran teilnehmen, auch wenn wir jetzt nicht der klassische Partner für einen Erst- oder Drittligisten sind. “

Und vielleicht ergreift dann wieder Rolf Junghanns das Mikrofon, um Spieler und Gäste zu begrüßen beim SSV Traktor Nöbdenitz, der auf eine einhundertjährige Fußballgeschichte blickt.