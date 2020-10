Glück gehabt: FC Rot-Weiß gelingt vierter Sieg in Serie

Gerade war der Anpfiff ertönt, als die Plauener Fans in ihrer Kurve ein paar Nebeltöpfe zündeten und gelber Rauch aufstieg. Lange Zeit hatten sie jegliche Hoffnung verloren, es könnte vielleicht für den Gegner auch auf dem Rasen brenzlig werden. Aber der FC Rot-Weiß Erfurt verlor tatsächlich ein wenig den Durchblick, verspielte einen 3:0-Vorsprung und servierte den Vogtländern die Initialzündung praktisch auf dem Silbertablett.

Vierter Sieg in Folge: FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt 3:2 beim VFC Plauen. Foto: Frank Steinhorst

„Das war zu lässig und darf normalerweise nicht passieren“, sagte Erfurts Trainer Goran Miscevic über den Fehler von Moulaye Ndiaye in der 60. Minute, der schließlich den ersten Gegentreffer einleitete und Plauen wie aus dem Nichts plötzlich wieder Morgenluft witterte. Der Franzose wurde sieben Minuten später ausgewechselt und entschuldigte sich auf der Bank sogleich für sein Missgeschick.

Trotz 30 schlechter Minuten gewonnen

Was danach passierte, wertete Miscevic als einen Beleg dafür, dass die junge Erfurter Mannschaft noch Zeit zur Entwicklung braucht. „Wir sind noch nicht top. Positiv ist allerdings, dass wir trotz der schlechten 30 Minuten dennoch gewonnen haben“, sagte der 57-Jährige angesichts des schwer erkämpften 3:2 beim VFC Plauen.

Tatsächlich war der FC Rot-Weiß nach dem ersten Gegentreffer seit 242 Spielminuten nicht mehr wiederzuerkennen. Da, wo sich Erfurt zuvor in manchen Situationen fast schon traumhaft sicher den Ball zuspielte, machte sich plötzlich die blanke Verunsicherung breit.

Den Sieg über die Zeit gebracht

Nachdem Philipp Dartsch den ersten Nadelstich gesetzt hatte (60.), legte der 27-Jährige nach. Gerade hatte der Stadionsprecher verkündet, dass es drei Nachspielminuten geben werde, da schlug es zum 2:3 ein. Immerhin brachte der FC Rot-Weiß den vierten Sieg in Serie vor den 450 mitgereisten Fans letztlich über die Zeit.

Sie sahen eine Erfurter Elf der zwei Gesichter. In den ersten 60 Minuten kombinierte die RWE-Elf überlegen, ließ praktisch kaum eine Gelegenheit des VFC Plauen zu. Ausgerechnet der später wegen seines Fehlers im Blickpunkt stehende Moulaye Ndiaye ebnete den Weg zum Sieg. Der Franzose chippte sehenswert einen Freistoß aus 25 Meter in den Strafraum, wo der Ball zu Artur Mergel verlängert wurde und dieser zum 1:0 traf (26.). Erfurt legte nach. Bedirhan Sivaci mit schöner Einzelleistung (36.) und nach einem Mergel-Zuspiel (53.) schien alles entschieden zu haben.

Aber es entwickelte sich ein turbulenter Schlussspurt, den Torschütze Mergel nach seiner Auswechslung von der Bank aus mitverfolgen musste. „Das ist schlimmer, als wenn man selbst noch auf dem Platz steht“, sagte er und atmete durch: „Da haben wir einfach mal Glück gehabt.“

Plauens Trainer hatte nach dem 0:3 mit so viel Brisanz gar nicht mehr gerechnet und war selbst ohne Punkte zufrieden. „Erfurt war nur ein Tor besser als wir, das kann ich so stehen lassen“, sagte Falk Schindler und prophezeite dem FC Rot-Weiß die Rückkehr in die Regionalliga: „Wir wissen alle, dass Erfurt in der falschen Liga spielt.“

RWE-Torschütze Sivaci: „Trainer haben mir immer vertraut“

