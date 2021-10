Rot-Weiß-Erfurt-Kapitän Startsev: „Das schwerste Spiel steht an“

Erfurt. Warum die Pokalniederlage gegen Fahner Höhe im Juni noch einen Nutzen hat, erklärt Andrej Startsev, der Kapitän von Rot-Weiß Erfurt, vor dem Duell am Samstag bei den Dachwigern.

Erfurts Kapitän Andrej Startsev kann das 1:2 im Landespokal im Juni beim FC An der Fahner Höhe noch nicht vergessen. Am Samstag (14 Uhr) spielen beide Teams wieder in Dachwig diesmal um Punkte. „Unser Sinne sind geschärft“, fordert der gebürtige Kasache mit seinen Männern Revanche. „Das vorerst wohl schwerste Spiel der Saison steht an. Fahner Höhe ist kämpferisch stark, hat gefühlte Zwei-Meter-Innenverteidiger und kann uns das Leben schwer machen, wenn wir nicht unsere ersten Chancen gleich nutzen“, so der 27-Jahre alte Abwehrchef des FC Rot-Weiß.

Neben der Pokalpleite siegten die Erfurter in der Vorsaison 3:0 und 4:0. „Doch die Ergebnisse trügen etwas, beim 3:0 haben sie einen Elfer verschossen“, sagt Startsev. „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen“, weiß Startsev, der inzwischen mit Bruder Enrico eine Wohnung nahe zum Trainingsplatz gefunden hat.

Wegen der unnötigen Punktverluste beim 1:1 gegen Sandersdorf und Rudolstadt konnten sich die Erfurter noch nicht klar absetzen. Gewinnt Bautzen seine Nachholspiele, sind sie punktgleich mit den Thüringern. „Wir müssen souveräner auftreten, zwei Halbzeiten stark spielen und nicht nur eine. Die Qualität dafür haben wir“, sagt Startsev, der Rot-Weiß als Team auf bestem Weg sieht. „Wir vermögen durchaus einzuschätzen, wenn wir nicht gut gespielt haben“, findet der Kapitän.

