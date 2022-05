Wacker Nordhausen entlässt Trainer

Nordhausen. Fußball-Oberligist will im Abstiegskampf neuen Impuls setzen und vertraut dabei auf einen alten Bekannten

Paukenschlag bei Wacker Nordhausen: Der Fußball-Oberligist hat am Dienstagabend die Entlassung von Trainer Lars Greschke bekanntgegeben. Für ihn übernimmt Matthias Peßolat. Der 37-jährige Cottbuser, der in Thüringen außer für Wacker auch schon für Rot-Weiß Erfurt sowie den FC Carl Zeiss Jena kickte, wird die Nordhäuser bereits am Mittwoch beim Spiel bei Inter Leipzig (Beginn 20 Uhr) betreuen. Als Grund für den Trainerwechsel gab der Club an, im Abstiegskampf noch einmal einen Impuls setzen zu wollen.

„Es ist schön, wieder bei Wacker zu sein. Ich habe gestern den Anruf gekriegt, Fußball ist ein Tagesgeschäft wie man so schön weiß. Da trifft die Floskel natürlich wie die Faust aufs Auge. Jetzt haben wir einen Auftrag, ich werde mein Bestes geben, dass wir den auch erfüllen. Ich bin guter Dinge und freue mich auf die Aufgabe. Dann werden wir es angehen“, wird Peßolat in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Nordhäuser hatten am Dienstag eigentlich trainingsfrei, wurden aber einbestellt, um ihren neuen Chefcoach kennenzulernen, der dann gleich eine Einheit leitete.