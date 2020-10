„Wir haben es gewollt“: FC Carl Zeiss Jena ist weiter in der Erfolgsspur

Die Rückkehr nach Jena hatte sich Andis Shala sicher anders vorgestellt. Am Ende verließ der bullige Mittelstürmer in Diensten von Regionalligist Chemnitzer FC, der zwischen 2013 und 2014 anderthalb Jahre seine fußballerische Heimat unterhalb der Kernberge hatte, den Platz im Ernst-Abbe-Sportfeld mit hängendem Kopf. „Es war ein verdienter Sieg für Jena“, gestand der mittlerweile 31-Jährige ein. Mit 2:1 gewann der FC Carl Zeiss den Ost-Klassiker vor 1256 erlaubten Zuschauern, obwohl er nach der ersten Halbzeit noch mit 0:1 zurückgelegen hatte.

Jena-Coach Dirk Kunert hatte vor der Partie mit der dreiwöchigen Zwangspause gehadert. Einerseits war die Begegnung in Bischofswerda ausgefallen, die jetzt am 11. November nachgeholt wird. Andererseits hatten die Thüringer spielfrei, während sich der CFC im Landespokal in Form schießen konnte.

Trotzdem war Kunert mit den ersten 45 Minuten über weite Strecken zufrieden. Bis auf eine Chance von CFC-Stürmer Christian Bickel ließ die Zeiss-Defensive gegen die Sachsen wenig zu. Auch das Auslassen gleich zweier Hundertprozentiger durch Thomas Steinherr (22. Minute) und vor allem Pasqual Verkamp (25.), der völlig freistehend an Chemnitz-Keeper Jakub Jakubov scheiterte, hätte der gebürtige Berliner verschmerzen können.

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Jubel nach dem 2:1 durch Kevin Wolf (FC Carl Zeiss Jena). Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Dennis Slamar (FC Carl Zeiss Jena) verteidigt gegen Andis Shala (Chemnitzer FC) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Schiedsrichter Magnus-Thomas Müller zeigt Tobias Müller (Chemnitzer FC) die Gelb-Rote Karte Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Tobias Müller (Chemnitzer FC) foult Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel



FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Fabian Eisele (FC Carl Zeiss Jena, links) gegen Niklas Hoheneder (Chemnitzer FC) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Mit der Phase vor der Pause unzufrieden: Dirk Kunert (Trainer FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Sportdirektor Tobias Werner (rechts) und René Lange (FC Carl Zeiss Jena) werten die Gelb-Rote Karte aus Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Jakub Jakubov (Torwart Chemnitzer FC) rettet gegen Vasileios Dedidis (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel



FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Kevin Wolf (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Tobias Müller (Chemnitzer FC) foult Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Dirk Kunert (Trainer FC Carl Zeiss Jena, links) jubelt mit Sportdirektor Tobias Werner Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Gratulation nach Schlusspfiff: Jakub Jakubov (Torwart Chemnitzer FC, links) gratuliert Lukas Sedlak (Torwart FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel



FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Andis Shala (Chemnitzer FC, links) gegen Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Dirk Kunert (Trainer FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Tobias Müller (Chemnitzer FC, links) foult Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Riccardo Grym (Chemnitzer FC, links) foult Fabian Eisele (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel



FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Maximilian Oesterhelweg (FC Carl Zeiss Jena, links) im Kopfballduell mit Riccardo Grym (Chemnitzer FC). Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Maximilian Oesterhelweg (FC Carl Zeiss Jena´, links) gegen Nils Köhler (Chemnitzer FC) Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Fußball Regionalliga FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Christian Bickel (Chemnitzer FC) vollendet zum 1:0 für Chemnitz. Foto: Tino Zippel



FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Jenaer Fans auf der Tribüne. Foto: Tino Zippel

FCC gewinnt Spiel gegen Chemnitzer FC Jakub Jakubov (Torwart Chemnitzer FC) dirigiert seine Abwehr. Foto: Tino Zippel



Chemnitz agierte in der zweiten Halbzeit zu ängstlich

Was dem Coach aber bei der Kabinenansprache die Zornesröte ins Gesicht trieb und seine Stimme um einige Dezibel anschwellen ließ, waren die abschließenden zehn Minuten vor der Pause. „Wir waren zu locker, unsicher, fehlerbehaftet“, kritisierte der Trainer, dem ein völlig unnötiger Gegentreffer die Laune verhagelte. Eine Hereingabe von Nils Köhler verlängerte der ansonsten gute Außenverteidiger René Lange unglücklich Richtung eigenes Tor. Bickel war der Nutznießer - 0:1 (45. + 2). „Es war bitter, dass du 0:1 zurückliegst“, fand Kunert. CFC-Coach Daniel Berlinski sprach von einem „glücklichen“ Führungstreffer.

Es musste was passieren, wollte Jena seine Erfolgsserie mit zuletzt vier Liga-Siegen am Stück wahren. Und es passiert etwas. „Wir haben es mehr gewollt, mehr Power reingebracht“, war Kunert zufrieden. Das reichte auch, weil Chemnitz in der zweiten Halbzeit einfach zu „ängstlich“ agierte, wie Rückkehrer Shala bemängelte. „Wir haben auch zu viele lange Bälle gespielt. Das wollten wir eigentlich anders machen“, sagte er.

Jeder im Mannschaftsgefüge ist wichtig

Jedenfalls machte Verkamp den Patzer von seiner vergebenen Großchance in der ersten Hälfte wieder gut, brachte aus Nahdistanz die flache Hereingabe von Maximilian Oesterhelweg im Tor zum verdienten Ausgleich unter (60. Minute). Danach bewies Kunert ein glückliches Händchen, als er Kevin Wolf einwechselte. Der zog, kurz nach dem er im Spiel war, einfach mal aus der Distanz ab - der 2:1-Endstand (72. Minute).

Für Aufregung sorgten in der Schlussphase noch zwei Gelb-Rote-Karten: Erst für Jenas Unglücksraben Lange (88.), dann für den Chemnitzer Tobias Müller (90.). Sie waren Ausdruck einer hart umkämpften Begegnung. „Chemnitz war ein sehr, sehr ekliger Gegner. Die kann man nicht einfach mal an die Wand spielen“, sagte Kunert und fand seine gute Laune zurück. „Wir haben ein ganz gutes Mannschaftsgefüge. Jeder ist wichtig.“

