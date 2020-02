Rot-Weiß Erfurt verliert Status als Nachwuchsleistungszentrum

Nächster Dämpfer für den FC Weiß Erfurt: Nach dem Rückzug aus der Fußball-Regionalliga verliert der Klub den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verliehenen Status eines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ).

Die Maßnahme wird zur kommenden Saison wirksam. Sie war zustande gekommen, weil Erfurt nicht mehr mit einer ersten Mannschaft im höherklassigen Fußball vertreten ist und auch mit dem Nachwuchs der U17 und U19 nicht in der Bundesliga spielt.

Keine Ausbildungsentschädigungen bei Vereinswechseln

„Das macht unsere Arbeit in Zukunft natürlich nicht leichter“, sagte Henri Fuchs der Leiter des Erfurter NLZ und verweist darauf, dass künftig bei Vereinswechseln von in Erfurt ausgebildeten Talenten mögliche Ausbildungsentschädigungen nicht mehr gezahlt würden.

An den Voraussetzungen wie Trainingsbedingungen werde sich aus seiner Sicht jedoch nichts ändern, sagte Fuchs: „Unser Ziel hat sich durch den Verlust des DFB-Status nicht verändert. Wir wollen in der kommenden Saison mit jungen Spielern in der Oberliga antreten.“

Allerdings ist die Zukunft des Nachwuchses generell in Gefahr. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt hatte am Wochenende erklärt, dass der Spielbetrieb bis zum Ende der laufenden Saison noch nicht gesichert sei.

RWE-Fans verabschieden Verein mit Trauermarsch RWE-Fans verabschieden Verein mit Trauermarsch Ein letztes Mal im Stadion stehen und eine Regionalliga-Mannschaft anfeuern, die es gar nicht mehr gibt. RWE-Fans verabschieden ihren Verein. Foto: Karina Hessland-Wissel Stimmen Sie ab 10 Bewertungen

